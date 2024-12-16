"Rusya'ya Tahliye Edildim"

Beşar Esad, 8 Aralık akşamı Şam’dan ayrılarak Rusya’ya tahliye edildiğini belirtti. Esad, Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne sığındığını ve buradan Rus yetkililerin talimatıyla Moskova’ya götürüldüğünü söyledi. Esad’ın açıklamasına göre, üssün insansız hava araçlarının saldırılarına maruz kalması ve muhalif güçlerin başkent Şam’a yaklaşması, ayrılma kararında etkili oldu.

"8 Aralık akşamına kadar Şam’daydım. Ülkede yaşanan tüm olaylara rağmen istifa etmeyi ya da kaçmayı düşünmedim. Ancak o gece muhalif güçlerin başkente ilerlemesi üzerine ayrılma kararı aldım," diyen Esad, Suriye’den ayrılmasının plansız ve ani bir gelişme olduğunu ifade etti.

Baas Rejiminin Sonu

Suriye’de yıllardır süren iç savaş, 27 Kasım itibarıyla rejim karşıtı grupların sahada üstünlük kurmasıyla yeni bir boyut kazandı. Muhalif güçler, Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi önemli şehirlerde kontrolü ele geçirirken, 7 Aralık’ta başkent Şam’a girmeye başladı. Halk kitlelerinin de desteğini alan gruplar, kısa sürede rejimi birçok bölgede yenilgiye uğrattı.

Baas Partisi’nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Beşar Esad rejimi kontrolü kaybederek çöktü. Esad’ın başkentten kaçışı, bu çöküşün simgesi haline geldi.

"Özgürlük Şafağı Operasyonu" ve Muhaliflerin Başarısı

Suriye Milli Ordusu (SMO), rejim karşıtı güçlerin desteğiyle Aralık ayında “Özgürlük Şafağı Operasyonu” başlatmıştı. Operasyonun ilk gününde Tel Rıfat, terör örgütü PKK/YPG’den kurtarıldı. Ardından Münbiç ilçesinin de kontrol altına alınmasıyla, Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvası temizlendi.

Hmeymim Üssü ve Rusya Faktörü

Esad, Rusya’nın Suriye’deki Hmeymim Hava Üssü’ne sığınarak kurtulduğunu ve üssün insansız hava araçları tarafından hedef alındığını söyledi. Moskova’dan gelen talimatla tahliye edilen Esad, "Rusya’nın yardımı olmasaydı rejim çok daha önce çökerdi," diyerek Rusya’nın Suriye’deki rolüne dikkat çekti.

Beşar Esad’ın bu açıklamaları, Suriye’deki yeni siyasi dengelerin ve ülkenin geleceğine yönelik tartışmaların fitilini yeniden ateşledi. Baas rejiminin son bulmasıyla Suriye’de yeni bir dönem başlamış görünüyor.