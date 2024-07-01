5 aylık dış ticaret değerleri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre Erzurum'da bu yılın ilk 5 ayında 17 milyon 923 bin dolar değerinde ihracat, 28 milyon 432 bin dolar değerinde ithalat kaydedildi. 2024'ün ilk 5 ayı düzeyinde dış ticaret değeri 46 milyon 355 bin dolar olarak bildirildi.

Aylık değişim

Veriler üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Erzurum'da Nisan ayına göre ihracat yüzde 90,3 oranında arttı, ithalat değeri yüzde 32,4 oranında düşüş kaydetti. Dış ticaret değeri toplamı da yüzde 1,91 oranında düşüş gösterdi.

Erzurum ihracatın ithalatı karşılama oranı

DOSİAD analizlerinde, Erzurum'da ihracatın ithalatı karşılama oranı Mayıs 2024 döneminde yüzde 931, 5 aylık kayıtta ise yüzde 63,03 olarak bildirildi. Dış ticaret değeri toplamında ihracatın payı yüzde 38,66, ithalatın payı ise yüzde 61,3 olarak hesaplandı

Erzurum 2024 Nisan verileri

Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2024 yılı Nisan ayı kapsamında 3 milyon 139 bin dolarlık ihracat, 9 milyon 491 bin dolarlık ithalat olarak toplam 12 milyon 631 bin dolar değerinde dış ticaret gerçekleştirilmişti.

Erzurum ihracat aylık dağılım

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Verilerine göre Erzurum'dan Ocak ayında 2 milyon 965 bin, Şubat ayında 2 milyon 984 bin, Mart ayında 2 milyon 861 bin, Nisanda 3 milyon 139 bin, Mayısta 5 milyon 974 bin dolar kaydında ihracat yapıldı.

Erzurum ithalat aylık dağılım

Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Verilerine göre Erzurum'dan Ocak ayında 3 milyon 875 bin, Şubat ayında 3 milyon 737 bin, Mart ayında 4 milyon 913 bin, Nisan ayında 9 milyon 491 bin, Mayıs ayında 6 milyon 415 bin dolar düzeyinde ithalat gerçekleştirildi.

Erzurum dış ticaret aylık dağılım

Erzurum'da 4 aylık düzeyde Ocak ayında 6 milyon 840 bin, Şubat ayında 6 milyon 721 bin, Mart ayında 7 milyon 774 bin, Nisan ayında 12 milyon 631 bin, Mayıs ayında 12 milyon 389 bin dolar değerinde dış ticaret kaydedildi.

Dış ticaret açığı mayıs ayında yüzde 48 azaldı

Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 48 azaldı. Genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 11,3 arttı, ithalat yüzde 10,4 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2024 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,3 artarak 24 milyar 66 milyon dolar, ithalat yüzde 10,4 azalarak 30 milyar 568 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde ihracat yüzde 4,5 arttı, ithalat yüzde 9,2 azaldı.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,5 artarak 106 milyar 877 milyon dolar, ithalat yüzde 9,2 azalarak 143 milyar 682 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 9,2 artarken ithalat yüzde 8,0 azaldı.

Enerji ürünleri ve nakdi olmayan altın hariç ihracat, 2024 Mayıs ayında yüzde 9,2 artarak 20 milyar 112 milyon dolardan, 21 milyar 969 milyon dolara yükseldi.

Mayıs ayında enerji ürünleri ve nakdi olmayan altın hariç ithalat yüzde 8,0 azalarak 26 milyar 65 milyon dolardan, 23 milyar 971 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve nakdi olmayan altın hariç dış ticaret açığı Mayıs ayında 2 milyar 2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 0,5 azalarak 45 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 91,7 oldu.

Dış ticaret açığı Mayıs ayında yüzde 48 azaldı.

Mayıs ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 48 azalarak 12 milyar 495 milyon dolardan, 6 milyar 502 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 63,4 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 78,7'ye yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Mayıs döneminde yüzde 34,3 azaldı

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 34,3 azalarak 56 milyar 33 milyon dolardan, 36 milyar 805 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 64,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 74,4'e yükseldi.

Mayıs ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8 oldu

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2024 Mayıs ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,8, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,1, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Ocak-Mayıs döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Mayıs ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 68,9 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2024 Mayıs ayında ara mallarının payı yüzde 68,9, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 16,1 oldu.

İthalatta, 2024 Ocak-Mayıs döneminde ara mallarının payı yüzde 70,0, sermaye mallarının payı yüzde 14,6 ve tüketim mallarının payı yüzde 15,3 oldu.

Mayıs ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu

Mayıs ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 902 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 521 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 475 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 148 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 124 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 609 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 6 milyar 459 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 893 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 5 milyar 433 milyon dolar ile İtalya ve 5 milyar 378 milyon dolar ile Irak takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,7'sini oluşturdu.

İthalatta ilk sırayı Çin aldı

İthalatta Çin ilk sırayı aldı. Mayıs ayında Çin'den yapılan ithalat 3 milyar 862 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 780 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 2 milyar 282 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 879 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 456 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 43,4'ünü oluşturdu.

Ocak-Mayıs döneminde ithalatta ilk sırayı Rusya aldı. Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 19 milyar 90 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 17 milyar 846 milyon dolar ile Çin, 10 milyar 806 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 498 milyon dolar ile İtalya, 6 milyar 931 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,0'ını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 9,6 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2024 Mayıs ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 9,6 artarken, ithalat yüzde 9,6 azaldı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2024 yılı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 11,6 artarken, ithalat yüzde 12,1 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,8 oldu.

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Mayıs ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,8'dir. Ocak-Mayıs döneminde ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,2'dir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4'tür.

Mayıs ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,9'dur. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 10,3'tür. Ocak-Mayıs döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,5'tir. Ocak-Mayıs döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 11.

Özel ticaret sistemi

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Mayıs ayında 22 milyar 26 milyon dolar oldu.

Özel ticaret sistemine göre, 2024 yılı Mayıs ayında, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,6 artarak 22 milyar 26 milyon dolar, ithalat yüzde 8,8 azalarak 28 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Mayıs ayında dış ticaret açığı yüzde 43,1 azalarak 12 milyar 150 milyon dolardan, 6 milyar 914 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Mayıs ayında yüzde 61,7 iken, 2024 Mayıs ayında yüzde 76,1'e yükseldi.

İhracat 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde 97 milyar 83 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2024 yılı Ocak-Mayıs döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4,1 artarak 97 milyar 83 milyon dolar, ithalat yüzde 9,4 azalarak 134 milyar 642 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde dış ticaret açığı yüzde 32,1 azalarak 55 milyar 321 milyon dolardan, 37 milyar 559 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Mayıs döneminde yüzde 62,8 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 72,1'e yükseldi.