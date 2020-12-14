Asayiş
Dünya
EkovitrinTV
Ekovitrin Dergi Arşivi
Politika
Turizm
Spor
Eğitim
Bilim ve Teknoloji
Magazin
Haberde İnsan
Çevre
Kültür Sanat
YILIN STARLARI
Yerel
Hikayeler
Dış Haberler
Gündem
YAŞAM
GLOBAL NEWS
Ana Sayfa
Röportajlar
Video Galeri
Foto Galeri
Sayfalar
Künye
İletişim
Sitene Ekle
Gizlilik Politikası
Güncel
Ekonomi
Genel
İş Dünyası
Lojistik
Otovitrin
Sağlık
Bildirimler
Henüz bir bildirim bulunmuyor!
Tüm Bildirimler
Kaydettiklerim
Henüz kaydedilmiş bir içerik bulunmuyor!
Tüm Kaydettiklerim
Erzurum’da 160 milyon yıllık taşlaşmış fosil ağaç bulundu
Güncel
14.12.2020, 09:34
1/12
Erzurum’da yapılan çalışmalarda 160 milyon yıllık fosil ağaçlara rastlanıldı. Yapılan testlere göre ise Erzurum’da bulunan 160 milyon yaşındaki fosil ağaçların Türkiye’nin en yaşlı ağaçları olduğu tespit edildi.
Kaydet
Öne Çıkan Galeriler
Erzurum’da 160 milyon yıllık taşlaşmış fosil ağaç bulundu
Telefon sevdasına dereye düştü, ayağını kırdı
Caddebostan'da ilginç görüntü! Sahil kızıla boyandı
Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonasında yüzümüzü güldürdüler
Antalya'da yağmur suyu dolan dairede mahsur kadın son anda kurtarıldı
Yeni Galeriler
Erzurum’da 160 milyon yıllık taşlaşmış fosil ağaç bulundu
Telefon sevdasına dereye düştü, ayağını kırdı
Caddebostan'da ilginç görüntü! Sahil kızıla boyandı
Adanaspor: 1 - Altay: 4 maçtan kareler
Erkekler Basketbol 1. Ligi: Kocaeli BŞB Kağıtspor: 72 - Denizli Basket: 91
Copyright © by ekovitrin.com / bilgi@ekovitrin.com
Haber Kategorileri
Güncel
Ekonomi
Genel
İş Dünyası
Lojistik
Otovitrin
Sağlık
Asayiş
Dünya
EkovitrinTV
Ekovitrin Dergi Arşivi
Politika
Sayfalar
Künye
Gizlilik Politikası
İletişim
RSS
Sitene Ekle
Bizi Takip Edin
Copyright © 2020
Her hakkı saklıdır.
Yazılım ve Haber Teması: TE Bilişim
Künye
İletişim
Gizlilik Politikası
RSS
Sitene Ekle
Kapat
Sitede Ara
Ara
#çözüldü
#Exposhipping Expomaritt İstanbul Denizcilik Fuarı
#nasıl tüketilir
#dışarı çıkmayın
#ASTAŞ JUKİ
#HASANOĞLU ŞİRKETLER GRUBU
#Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği
#ubm fuarcılık
#yağcıoğlu
#üsküdar üniversitesi
#killer
#seri
#afyon
#zodiac
#Istanbul
#kodu
#eber
#Burdur
#Artvin
#Elazığ
En iyi site deneyimi sağlamak için çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam etmeniz gizlilik politikamızı kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.
Detaylar
Tamam