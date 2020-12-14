banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Erzurum’da 160 milyon yıllık taşlaşmış fosil ağaç bulundu

Güncel 14.12.2020, 09:34
Erzurum’da 160 milyon yıllık taşlaşmış fosil ağaç bulundu
1/12

Erzurum’da yapılan çalışmalarda 160 milyon yıllık fosil ağaçlara rastlanıldı. Yapılan testlere göre ise Erzurum’da bulunan 160 milyon yaşındaki fosil ağaçların Türkiye’nin en yaşlı ağaçları olduğu tespit edildi.