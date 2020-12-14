Erzurum’da 160 milyon yıllık taşlaşmış fosil ağaç bulundu

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Erzurum’da yapılan çalışmalarda 160 milyon yıllık fosil ağaçlara rastlanıldı. Yapılan testlere göre ise Erzurum’da bulunan 160 milyon yaşındaki fosil ağaçların Türkiye’nin en yaşlı ağaçları olduğu tespit edildi.