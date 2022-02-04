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Zeyit Palabıyık’ın anne acısı
Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni Zeyit Palabıyık’ın annesi Ruhane Palabıyık vefat etti.
ERZURUM 04.02.2022, 16:57
Türkiye Curling Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Beden Eğitimi Öğretmeni Zeyit Palabıyık’ın annesi Ruhane Palabıyık vefat etti.
Anne Palabıyık’ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Narmanlı Cami’inde kılınan cenaze namazının ardından Asri mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına spor ve eğitim camiasından temsilciler ile aile yakınları katıldı.