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Zabıta ekiplerine teşekkür ziyareti
Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovit-19 surecinde mesai gözetmeksizin görevlerini yapan Aşkale Zabıta Karakolunu ziyaret ederek personele teşekkür ettiler.
ERZURUM 28.01.2021, 09:12
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Aşkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Kovit-19 surecinde mesai gözetmeksizin görevlerini yapan Aşkale Zabıta Karakolunu ziyaret ederek personele teşekkür ettiler.
İlçe Kaymakamı Murat Karaloğlu ve Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, 11 Mart itibari ile başlayan Kovit-19 sürecinde ilçe genelinde mesai gözetmeksizin görevlerini yerine getiren zabıta memurlarına teşekkür etti.Karaloğlu, süreçte tüm kolluk kuvvetlerinin büyük fedakarlık ortaya koyduğunu belirterek, Aşkale Belediyesi Zabıta ekiplerine başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür etti.