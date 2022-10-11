Yüzyılın karma sergisi açıldı

Cumhuriyetin kuruluşunun 99’uncu yıl dönümünde Erzurumlu sanatçıların karma sergisi, Yalova Kent Müzesinde açıldı.

Kısa adı ERSANDER olan Erzurum Kültür Sanat ve Eğitim Derneğinden Canip Cihangir, Doğan Hattatoğlu, Eşref Özoltulular, Fesih Özyurt, Gülseren Özgör Dinçer, Hakan Demir, M. Ali Akbulut, Mumahmed Mağ, Neslihan Arzu Keteci, Nevin Hanin, Öztürk Akkök, Sabri Topdağı, Selma Uygur, Tuba Karamehmetoğlu, Ümit Gergit, Veli Kurt’un ahşap yakma, atık heykel, çağdaş hat, çakıl taşı, filografi, fotoğraf, hat, kaligrafi, maket, naht ve resim dallarından eserlerle Yalova’da açılan sergiyi ilk gün yüzlerce kişi gezdi.

Yalova Valisi Muammer Erol ve Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk’un da hazır bulunduğu Kent Müzesindeki açılışta engelli 20 genç ilk kez sahne aldı.

Sergi yapılan Kent Müzesinde Muzaffer Taşyürek, Kadir Sabuncuoğlu, Ümit Gergit ve Neslihan Arzu Keteci’den oluşan Erzurumlu yazarlar kitaplarını imzaladı ve elde edilen geliri Yeni Yaşam Engelliler Derneğine bağışladılar.

ERSANDER Başkanı Ümit Gergit, bir yıl önce kurulan derneğin kuruluş yıldönümü kutlamak, hem Cumhuriyetin yüzüncü yılına ‘merhaba’ demek ve de Yalova’daki Erzurumlular dernekleri ile bir araya gelmek için yola çıktıklarını bildirdi. Ümit Gergit, “Her biri kendi alanında başarılı olmuş sanatçıların eserleriyle Erzurum dışına çıktık ve Yalova Kent Müzesinde ilk sergimizi açtık. Erzurum kültür ve sanatını tanıtma misyonunu yüklenmiş sanatçılar olarak bir ilki gerçekleştirdik. Erzurum’dan yaklaşık bin kilometre uzakta açtığımız sergiye Yalova halkının gösterdiği sıcak ilgi bizleri mutlu etti. Bu etkinliğin gerçekleşmesinde, Erzurum Teknik Üniversite Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak’ın katkılarını görmezden gelmek haksızlık olur. ERSANDER yönetimi olarak Rektör Bülent Çakmak’a teşekkür ederiz. Ayrıca derneğimizin üyesi sanatçı Vahit Alkır, Yalova Erzurumlular Derneğinde düzenlenen gecede Erzurum türkülerini seslendirdi. Erzurumlu sanatçılara ev sahipliği yapan Lale Dondurmacı ablamıza ve gurbetteki Erzurum Derneklerinin yöneticilerine şükranlarımızı sunuyoruz” diye konuştu.

Yeni Yaşam Engelliler Derneği Başkanı Lale Dondurmacı da Erzurum kültür ve sanatını Yalova’da tanıtmaktan mutlu olduklarını bildirdi. Lale Dondurmacı, “Ben de gurbetteki 2,5 milyon Erzurumludan biriyim. Erzurum çeşitli medeniyetlere beşiklik etmiş kadim bir şehirdir. Erzurum’u kültür, sanatı ile tanıtmaya devam edeceğiz” dedi.

Kent Müzesindeki Dadaşların Cumhuriyet Sergisi 13 Ekim günü akşamına kadar açık kalacak.