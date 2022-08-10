Yurtlarda bakım onarım atağı

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören ve GSB Yurtlarında kalan öğrencelerin yeni öğretim sezonunda daha konforlu konaklama sağlamaları için Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 20 yurtta bakım, onarın ve tadilat çalışması başlattı.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü GSB Yurtlarında, bakım, onarım ve tadilat çalışması başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle, 2022-2023 öğretim yılı öncesinde 20 GSB Yurdu’nda bakım, onarım ve tadilat çalışması başlatıldı.

Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nde öğrenim gören ve GSB Yurtlarında kalan öğrencilerin daha konforlu bir ortamda öğrenim görmeleri için seferber olan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, 2022-2023 öğretim yılı öncesinde yurtları adeta şantiyeye çevirdi.

Öztürk ve Dönel Yurtlardaki Çalışmaları İnceledi

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, Yurt Hizmetleri Müdürü Sahir Birol Dönel ile birlikte bakım, onarım ve tadilatları devam eden yurtlarda çalışmaları yerinde inceledi. Öztürk ve Dönel, yurt müdürleri ile bakım, onarım, tadilat yapan firmaların yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yakutiye, Ömer Nasuhi Bilmen, Nenehatun, Erzurum, Alvarlı Efe ve Palandöken Yurt Müdürlüklerindeki çalışmaları yakından inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, “Bakanlığımızın destekleriyle 20 yurdumuzda bakım, onarım ve tadilat çalışması başlattık. Öğrencilerimizin daha da konforlu bir ortamda öğrenim görmeleri için yoğun tempoda çalışıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile KYK Genel Müdürümüz Recep Ali Er’e destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.