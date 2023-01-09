Yurdagül’den Lider’e ziyaret

Bir süre önce MHP Erzurum İl Başkanlığı görevine atanan Adem Yurdagül, ilk Yönetim Kurulu toplantısının ardından parti genel merkezinin yolunu tuttu. MHP Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli’yi makamında ziyaret eden Yurdagül, teşkilatıyla ilgili olarak liderini hem bilgilendirdi, hem de tavsiyelerini aldı. İl Başkanı Yurdagül, MHP Lideri Bahçeli ile görüşmesinin ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla da dikkat çekti. MHP Lideri Bahçeli’ye Erzurum’dan selam götüren Adem Yurdagül, Dadaşlara selam getirmeyi de ihmal etmedi.

Sosyal Medyadan Paylaştı

Yurdagül, şu ifadeleri paylaştı: “Milliyetçi ülkücü hareket, mübarek ve aziz Türk milletinin yegane güvencesi, varlığının yılmaz bekçisidir. Bu açıdan emperyalizmin, kökü dışarda olanların hedefinde MHP ve liderinin olması kaçınılmazdır. Fakat şunu unutmasınlar ki, yedi düvel bir olsa da, ne camiamızı ne de liderimizi bir an olsun yalnız bırakmayacağız. Kirli emelleri ile üzerimize oyun oynamak isteyenler, Türk milletinin ferasetini ve tarihsel bakiyesini görmezden gelmektedirler. MHP ve Lideri, Türk milletinin kendisidir, yılmadan yıkılmadan mücadele etmek boynumuzun borcudur”

Cumhur İttifakı Tarifi

MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, genel merkez ziyaretiyle ilgili olarak yaptığı değerlendirmede; Erzurum’da yönetim ekibinin oluşturulduğunu ve son duruma dair Genel Başkan Bahçeli’yi bilgilendirdiğini ifade etti. Erzurum’dan Dadaşların selamını ilettiği MHP Lideri Bahçeli’nin de Erzurum’a selamlarını gönderdiğini kaydeden Yurdagül, “Liderimizden tavsiyeler aldık, nasihatlerine kulak verdik. Bizim için çizdiği yol haritası ile Allah’ın izniyle çalışacak, koşacak ve koşturacağız. Önümüzde 2023 seçimleri var ve bu seçimler sıradan bir seçim olmaktan çok daha öte bir öneme sahip. Bu seçimler, Türkiye Yüzyılı için bir kenetlenme anlamına geliyor. Cumhur İttifakı ile aziz milletimiz istikbale ve istiklale yürüyor. Milli ve manevi değerlerle teçhiz edilen bu birliktelik ve ittifakımız, kim ne derse desin milletimizin huzur ve istikrarına, sıhhat ve selametine, milli dayanışmamıza uzanan yol ve açılan kapıdır. Bu kapının anahtarı da kuşkusuz milletimizin ta kendisidir” diye konuştu.