Yurdagül’den 6. bölge çağrısı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, teşvik yasaları geçmişte sürekli mağdur olan Erzurum için artık nihai bir adım atılması çağrısında bulundu.

Başkan Yurdagül, “Erzurum’daki iş dünyasının şu anda 6. Teşvik Bölgesi’nde olması yönünde bir beklentisi var. Bu beklentinin acilen karşılanması lazım” dedi.

Teşvik sistemlerinin belirlenen bölgelere yatırımcı çekmeyi amaç edindiğinin altını çizen Başkan Yurdagül, “Madem öyle Erzurum’da şu anda yatırımcıları fevkalade rahatsız eden bir durum var. Madem bu yasalar iş dünyası için, yatırım için, istihdam için çıkartılıyor, o halde Erzurum’un bu yöndeki beklentisi de karşılanmalı ve gereken adım atılmalıdır” diye konuştu.

Eksiklik Ortadan Kalkmalı

Cumhur İttifakı ortağı olarak; bu meseleyi sürekli gündemde tutup, ilgili bakanlık ve siyasi tüm çevrelerin dikkatine sunacaklarını kaydeden MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül, “Erzurum’un 6. Teşvik Bölgesi içerisinde olması demek; yatırımcılar için Erzurum’u cazibe merkezi haline getirmek demek. SSK primlerinde bile çok ciddi oranlarda indirim sağlayan bu sisteme Erzurum’un bir türlü dahil edilmemesi, çok büyük bir eksikliktir. MHP olarak biz elbette bu eksikliğin ortadan kaldırılması için elimizden geleni yapacağız. İttifak ortağımız AK Parti’nin de bu konuyla yakından ilgilenmelerini bekliyoruz” diye konuştu.