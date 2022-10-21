“Yüksek teknoloji platformları çağrısı” için ön hazırlık toplantısı düzenlendi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı (1004 Programı) çerçevesinde “Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısı” için ön hazırlık toplantısı Atatürk Üniversitesinde gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı başkanlığında Kimya ve Gıda Arzı Güvenliği alanlarından uzman öğretim üyelerinin katılımıyla düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 1004 Programı bilgilendirme toplantısında öğretim üyelerine 1004 Mükemmeliyet Merkezi Destek Programı ve yönetici kuruluş olabilmek için yapılması gereken adımlar konusunda bilgiler aktarıldı.

Yükseköğretim kurumları araştırma altyapılarının Ar-Ge/Tasarım merkezleri ve kamu Ar-Ge birimleri ile iş birliği yaparak ihtisaslaşması ve mükemmeliyet merkezi haline gelmesi için ulusal hedef ve politikalar bağlamında belirlenen öncelikli alanlarda; yurt içinde yapılan, izlenebilir hedefleri olan, bilimsel nitelikli, ticarileşme potansiyeli yüksek araştırma programlarını desteklemeyi amaçlayan 1004 Programı, Atatürk Üniversitesi açısından ayrıca önem arz ediyor.

“Sadece YÖK Tarafından Belirlenen Araştırma Üniversiteleri Başvuru Yapabiliyor”

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu1004 Programı ile Yüksek Teknoloji Platformları Çağrısına sadece YÖK tarafından belirlenen araştırma üniversiteleri ve 6550 sayılı Kanun çerçevesinde yeterlik almış merkezlerin Araştırma Programı Yöneticisi Kuruluş (APYÖK) olarak başvuru yapabildiklerini aktaran Rektör Çomaklı, Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi kategorisinde yer almasıyla beraber 1004 Programı için yönetici kuruluş olarak proje teklifi sunmaya hak kazandığını ve bu bağlamda Üniversitenin eşleştiği 11. Kalkınma Planı bağlamında yer alan Kimya ve Gıda Arzı Güvenliği Sektörlerine yönelik geliştireceği araştırma projelerinin desteklenebileceğini ifade etti.