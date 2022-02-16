Yüksek katma değerli üretime Kudaka desteği

Erzurum’da inşaat sektöründe faaliyet gösteren Temel Elektrik İnşaat Taahhüt San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan ve “Rekabetçi Sektörlerin Geliştirilmesi Finansman Desteği Programı-2” kapsamında faizsiz kredi desteği almaya hak kazanan “Temel Elektrik Yüksek Teknolojiyle Üretime ve İhracata Başlıyor” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı hizmet binasında gerçekleştirilen imza törenine; KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, firma temsilcileri ve Ajansın proje birimi yetkilileri katıldı.

Genellikle altyapı projeleri yürüten firma, aktif durumda inşaat sektöründe alt başlıklardan olan “asansör” üretimi üzerine yoğunlaşmıştır. Bu alt başlık inşaat sektörü için tamamlayıcı bir nitelikte olup, yüksek katma değere sahiptir. Ayrıca yaklaşık bütçesi 2 milyon TL olan proje kapsamında, üretimi yapılacak yüksek teknolojili ürünlerde ithalatın önüne geçilebileceği gibi çevre ülkelere ihracatın da önü açılacaktır.

Projenin tamamlanması ile 20 üretim personeline ek olarak 2 mühendis ve en az 1 engelli personelin istihdam edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca yatırımın gerçekleşmesi neticesinde “Temel Elektrik & Asansör” markası firma tarafından tescil ve temsil edilecek.