banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Senin iyiliğin için bu kararı verdik demeyin
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Dizüstü bilgisayar satışları yüzde 71 arttı
Korona aşısının KDV oranı belli oldu
Korona aşısının KDV oranı belli oldu
Putin'den kendine ömür boyu dokunulmazlık armağanı
Putin'den kendine ömür boyu dokunulmazlık armağanı

Yücelik, asgari ücret ve pandemiyi konuştu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, değişen ekonomik koşullar altında işverenin gösterdiği direncin, asgari ücretin tespitinde mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, asgari ücrette, çalışanın kazancı ile işverene maliyetinin dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

ERZURUM 23.12.2020, 12:00
7
Yücelik, asgari ücret ve pandemiyi konuştu

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, değişen ekonomik koşullar altında işverenin gösterdiği direncin, asgari ücretin tespitinde mutlaka göz önünde bulundurulması gerektiğini belirterek, asgari ücrette, çalışanın kazancı ile işverene maliyetinin dengelenmesi gerektiğini vurguladı.

Bloomberg HT’de Gözde Özköseoğlu’nun sunduğu, “Kapanışa Doğru” programına telefon bağlantısıyla katılan ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Programda, asgari ücret görüşmeleriyle ilgili bir soruyu cevaplayan Başkan Yücelik, 2021 yılı asgari ücretinin tespitinde, tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını sebebiyle her zamankinden farklı bir sürecin yaşandığını söyledi.

“Bu süreçte ilk günden bu güne işveren olarak önceliğimiz, çalışma arkadaşlarımızın sağlığı ve refahı oldu” diyen Yücelik, “Hükümetin sağladığı destekler ve imkanlar bir tarafa, çalışanlarımızın gelir kaybına uğramaması için işverenler olarak biz de elimizden geleni yaptık. Bu süreçte sürekli değişen ekonomik koşullar altında işverenin gösterdiği direnç, asgari ücretin tespitinde mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Bu dönemde asgari ücretin tespiti konusu, işverenlerin hayatta kalması için kritik önem arz etmektedir” dedi.

“Çalışanın kazancı ile işverene maliyeti dengelenmeli”

İşveren olarak, her iki tarafın da ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik adımların atılması ve çalışma barışının korunmasını arzu ettiklerini vurgulayan Başkan Yücelik şunları söyledi; “Bu dönemde, çalışanın kazancı ile işveren maliyetleri arasındaki dengenin sağlanması son derece önemlidir. Asgari ücretli çalışanların yoğun olarak hizmet sektöründe çalıştıkları değerlendirildiğinde, salgın sürecinin olumsuz bir yansıması olarak önümüzdeki dönemde işsizlik oranında da artış yaşanacağı göz önünde bulundurulmalıdır. Hizmet sektörü çok zor durumda, bu sıkıntının aşılması için herkesin fedakarlık etmesi gerekiyor.”

“Asgari ücrete devlet desteği artarak devam etmeli”

Asgari ücretle ilgili işverenler olarak beklentilerini de dile getiren Yücelik şöyle devam etti; Asgari ücretin tespitinde; ülkemizin içinden geçmekte olduğu salgın sürecinin oluşturduğu olağanüstü ekonomik durumun ve kayıt dışılığın dikkate alınmasını, son 5 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin 2021 yılında da tüm işletmeleri kapsayarak ve artarak devam etmesini, yüzde 2 oranındaki İşsizlik Sigortası İşveren Payının 2021 yılında alınmamasını, SGK İşveren Desteğinin yüzde 5’ten yüzde 6’ya yükseltilmesini ve bu oranın toplu iş sözleşmesi uygulanan işyerlerinde yüzde 7 olarak uygulanmasını ve asgari ücret üzerindeki vergi ve prim yüklerinin makul seviyelere çekilmesini talep ediyoruz.”

“Sağlığımız yerinde olsun, ekonomi yoluna girer”

Konuşmasında pandemiyle ilgili yaşanan son gelişmelere de değinen Başkan Yücelik, insanların salgın sebebiyle zor günler geçirdiğini belirterek, aşının, salgının önüne geçmenin tek yolu olduğuna inandığını dile getirdi. İnsanların bu dönemde işten, kazançtan, paradan çok sağlığını düşündüğünü ifade eden Başkan Yücelik, 2021 yılı beklentileriyle ilgili olarak şu ifadeleri kullandı; “2020 yılının bitmesine kısa bir süre kala geride bıraktığımız dönemde maalesef bu salgında binlerce insanımız yaşamını yitirdi. Büyük üzüntüler, sıkıntılar yaşadık. 2021 yılında inşallah bu sıkıntılı zamanları geride bırakıp daha sağlıklı günlere ulaşırız. Sağlığımız yerinde olursa, insanlar kendi sağlığından, sevdiklerinin sağlığından endişe etmeden çalışıp, üretirse, ekonomimiz de zamanla yoluna girecek, rayına oturacaktır. Başka çaremiz yok.”
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Antalyaspor 13 17
13. Konyaspor 12 15
14. Başakşehir 12 15
15. Rizespor 12 15
16. Sivasspor 12 14
17. Gençlerbirliği 12 12
18. Kayserispor 12 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Giresunspor 15 29
2. Ankara Keçiörengücü 15 27
3. Samsunspor 15 27
4. Tuzlaspor 14 27
5. Altınordu 15 27
6. Altay 14 26
7. Adana Demirspor 14 25
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 14 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 14 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Burnley 13 13
17. Brighton 14 12
18. Fulham 14 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11