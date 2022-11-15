Yöresel süt ürünleri imalatında kapasite artıyor

“2022 Yılı Sektörel Yenilikçilik ve İstihdam Finansman Desteği Programı” çerçevsinde onaylanan ve Zirve Palandöken Süt Ürünleri Ltd. Şti. tarafından uygulanacak olan “Üreten Kadınları Destekliyoruz” projesinin destek sözleşmesi imzalandı.

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı binasında gerçekleşen imza törenine; Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, işletme ve Ajans yetkilileri katıldı.

Palandöken ilçesi Maksut Efendi mahallesinde faaliyet gösteren tereyağı, lor, peynir vb. yöresel süt ürünleri imalatı yapan ve kadın istihdamıyla bölgede örnek teşkil eden işletmeye toplam bütçesi 2 milyon TL olan proje çerçevesinde kapasite artışı sağlayacak makine ekipman alımı yapılacak. Alınacak olan yeni ekipmanlar sayesinde imalat sürecinde sütün bozulmadan üretime dâhil edilmesi sağlanacak. Soğutma tanklarıyla süt daha uzun süre bozulmadan bekletilebilecek ve temizleme seperatörü vasıtasıyla ürün kalitesini etkileyebilecek tüm olumsuzluklar ortadan kaldırılacak. Ayrıca 5 ton kapasiteli seperatör ile mevcudun 2 katından fazla tereyağı krema üretimi sağlanacak. Böylece çok daha fazla çiğ süt modern ve hijyenik bir şekilde işlenerek imalatta verimlilik artışı elde edilecek.

Üretim artışıyla beraber pazar payını genişletme hedefi olan işletme, mevcut istihdamını arttıracak ve daha modern bir üretim tesisiyle bölge ekonomisine katkıda bulunmuş olacak.