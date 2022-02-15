Yol uygulamasında 16 kaçak göçmen yakalandı

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol uygulamalarında 16 kaçak göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Aşkale yolu üzerinde, durumundan şüphelenilen 61 JD 205 plakalı araç ile hemen arkasında 41 UP 465 plakalı araçlarda yapılan incelemede çok sayıda yabancı uyruklu şahıs olduğu tespit edildi.

Samet B. İsimli araç sürücüsünün kullandığı 61 JD 205 plakalı araçta bagaj kısmı da dahil olmak üzere 10 şahıs, Mehmet U. İsimli şahsın kullandığı 41 UP 465 plakalı araçta 6 altı şahıs olmak üzere toplam 16 yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Yapılan incelemede şahısların düzensiz göçmen statüsünde oldukları tespit edildi. Ülkeye kaçakçılar sayesinde giriş yapan şahıslar, bir ay boyunca Van ilinde ikamet ettiklerini ve bin dolar karşılığında Sakarya iline gitmek için anlaşarak yola çıktıklarını belirttiler.

Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda Samet B. ve Mehmet U. İsimli iki şüpheli şahıs, göçmen kaçakçılığı organizasyonu suçunu gerçekleştirmeleri ile çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

14 düzensiz göçmen Aşkale Geri Gönderme Merkezine, küçük yaşta olduğu tespit edilen 2 düzensiz göçmen Çocuk Destek Merkezi Müdürlüğüne teslim edildi.