"YOL" Temalı Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi ETÜ’de düzenlendi

Erzurum Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından hazırlanan ve çevrimiçi yürütülen “Yol” başlıklı Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu tamamlandı.

Yurt içi ve yurt dışından çok sayıda araştırmacının katıldığı sempozyumda edebiyattan tarihe, felsefeden coğrafyaya, güzel sanatlardan sanat tarihine olmak üzere farklı bilim alanlarında 130’un üzerinde bildiri sunuldu.

Sempozyumun açılış oturumunda konuşan Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, sempozyumla ilgili olarak birçok disiplinde çalışmalarını sürdüren bilim insanlarının böyle bir etkinlikte bir araya gelmelerinin önemine vurgu yaparak; sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Rektör Çakmak’ın ardından konuşan sempozyum düzenleme kurulu başkanı Prof. Dr. Murat Kacıroğlu ise “Yol” kavramının dil ve kültür tarihimizde birçok farklı tasavvuru olduğunu belirterek katılımcılara çalışmalarında başarılar diledi.

3 gün süren sempozyumun kapanış oturumda söz alan Prof. Dr. Kacıroğlu sempozyum sempozyumun fikrî hazırlık sürecinin neredeyse 1 yıl evvel başladığını belirterek sempozyumun düzenlenmesinde emeği geçen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerine teşekkür etti; ayrıca bu sempozyumun ilerleyen yıllarda her yıl farklı bir temayla sürdürüleceğini de dile getirdi.