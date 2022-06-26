YÖK ile TUSAŞ arasında gerçekleşen protokol törenine rektör Çomaklı da katıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Yükseköğretim Kurulu (YÖK) arasında yükseköğretim alanında iş birliği protokolü imzalandı. Şirket tesislerindeki imza törenine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı da katıldı.

YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ve Araştırma Üniversiteleri rektörlerinin katılım sağladığı protokol töreninde; toplamda 200 doktora öğrencisine burs desteğinin sağlanacağı bilimsel araştırma programı ile malzeme biliminden mekanik konulara, yazılımdan yeni nesil hava aracı geliştirilmesine kadar birçok alanda havacılık endüstrisinin gelişimine katkı sağlayacak tez çalışmalarının destekleneceği vurgulandı. Ayrıca, TUSAŞ bünyesinde oluşturulan Bilimsel Araştırma Programı (LIFT UP++) ile tez çalışmalarının destekleneceği de ifade edildi.

Temel Kotil, törende yaptığı konuşmada; şirketin imalat sanayisindeki yeteneğiyle dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer aldığını söyledi. Şirket bünyesinde 5 bin mühendis ve teknisyen bulunduğunu, bu sayıların 2028’de 10 bine çıkacağını dile getiren Kotil: "Üniversiteler bizim için çalışıyor, biz de burada yaptıklarımızı gençlere açmak istiyoruz" dedi.

Üniversite-Sanayi İş Birliğinde Yeni Dönem Başlıyor

YÖK Başkanı Özvar da üniversite-sanayi iş birliğiyle Türkiye’nin yerli ve milli sanayi hamlesine güçlü destek verdiklerini ifade ederek Türkiye’nin Milli Muharip Uçak, Hürjet gibi özgün ve yeni nesil hava aracı projelerinin doktora çalışmalarıyla destekleneceğini dile getirdi.

Bu çerçevede gerek hazırlıklarını tamamlama aşamasına geldikleri mevzuat çalışmaları gerekse hayata geçirecekleri projelerle yeni bir sürece girileceğine inandıklarını vurgulayan Özvar, şunları kaydetti: "Önümüzdeki günlerde bu alandaki tüm çalışmalarımızın detaylarını kamuoyuyla paylaşacağız. Önümüzdeki dönem, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da verdikleri destekle, üniversitelerimizin sanayinin, sanayinin de üniversitelerimizin içinde olacağı, üniversite-sanayi iş birliğinde yeni bir aşamaya geçeceğimiz çok farklı bir dönem olacak. Bunun işaretlerini bugünden itibaren görmüş oluyorsunuz. TUSAŞ gibi yerli ve milli üretim hamlemizin öncü kuruluşları ile yükseköğretim kurumlarımız arasında özlemini duyduğumuz iş birlikleri gerçekleştiriliyor. Bundan hem üniversitelerimiz hem diğer kurumlarımız ama her şeyden önemlisi ülkemiz kazançlı çıkıyor."

Rektör Çomaklı: “Yerli ve Milli Teknoloji Hamlesine Katkı Sağlayacağız”

İmzalanan protokolün başta iki kurum ve alt paydaşları olmak üzere ülkemize hayırlı olması temennisinde bulunarak değerlendirmesine başlayan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, YÖK şemsiyesi altındaki yükseköğretim kurumlarıyla TUSAŞ arasında gelecek dönemde gerçekleştirilecek iş birliğinin ilk adımı olan bu protokolün ülkemiz adına oldukça önemli olduğunu söyledi. Yerli ve milli sanayi hamlesine daha fazla katkı sunmaktan için üniversite bünyesinde de çeşitli atımların gerçekleştirildiğini hatırlatan Rektör Çomaklı; özellikle Data Center, Soğuk Test Merkezi, Yüksek Teknoloji Geliştirme Merkezi ve Doğu Anadolu Gözlemevi projeleriyle ülkemizin yerli ve milli teknoloji hamlesine katkı sağlanacağını aktardı.

Konuşmaların ardından iş birliği protokolü, YÖK Başkanı Özvar ve TUSAŞ Genel Müdürü Kotil tarafından imzalandı.