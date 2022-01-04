YÖK Başkanı Özvar, Atatürk Üniversitesinde

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, Doğu Anadolu Projesi Bölgesi Üniversiteler Birliği (ÜNİDAP) 5. Dönem Toplantısına katılmak üzere Atatürk Üniversitesine geldi. Başkan Prof. Dr. Özvar’ı havalimanında Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ile üniversite yönetimi karşıladı.

Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 17 üniversitenin katılımıyla Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecek ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısı için ilk defa Atatürk Üniversitesine geldiğini aktaran Özvar, ÜNİDAP’ın üniversiteler arası iş birlikleri açısından önem arz ettiğini söyledi.

Başkan Prof. Dr. Özvar’ı Erzurum’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Rektör Çomaklı, ÜNİDAP 5. Dönem Toplantısının Atatürk Üniversitesinde düzenlenecek olmasının ise memnuniyet verici olduğunu aktardı.

Erzurum Valilisi Okay Memiş’e misafir olarak Erzurum ziyaretine başlayan YÖK Başkanı Özvar, daha sonra Atatürk Üniversitesine geçerek Rektörlük binasındaki iyi uygulama örneği ofisleri olan Araştırma Üniversitesi İzleme ve Değerlendirme Ofisi, Proje Geliştirme Ofisi, Metodoloji Geliştirme Ofisi, Dijital Dönüşüm ve Yazılım Ofisi ile Veri Yönetimi ve Analizi Ofisini ziyaret etti. Rektör Çomaklı ile birlikte yeni kurulan merkezler hakkında birim yöneticilerinden bilgi alan Prof. Dr. Özvar, yapılan ve yürütülen çalışmalar neticesinde Atatürk Üniversitesinin Araştırma Üniversitesi sürecini başarılı bir şekilde sürdüreceğine inandığını ifade etti.

Birim ziyaretlerinin ardından YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ın başkanlığında, Doğu Anadolu Bölgesinde eğitim veren 17 üniversitenin rektör, rektör yardımcısı ve yöneticilerinin katılacağı toplantı Atatürk Üniversitesinde gün boyunca devam edecek.