Yılmaz; “Gazimize yapılan saldırıyı kınıyoruz”

Büyük Birlik Partisi Erzurum İl Başkanı Ahmet Eşref Yılmaz, CHP milletvekili aday adayı yemeğinde gazi ve ailesine yapılan saldırıya sert tepki gösterdi.

Bakan Ahmet Eşref Yılmaz, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimler Derneği Erzurum Şube Başkanı Recep Akgül’ü ziyaret etti.

CHP milletvekili aday adayının CHP teşkilatlarına ikram ettiği iftar yemeği salonunda Gazi Ensar Güney’in ve ailesinin yaşadığı talihsiz olay nedeniyle üzüntülerini bildiren Başkan Ahmet Eşref Yılmaz, “30 bin insanımızı şehit edenlerle kolkola olanlardan,elbette şehit ve gazilerimize saygı beklenemez. Ancak ”bize mi gazi oldun” hadsizliğinde ki soruya, “hain,bölücülere karşı mücadele edip vatan için Gazi oldular” demek de boynumuza borçtur.

Yıllardır milletimizin milli, manevi her türlü değerine saldıran, milliyetsiz, cinsiyetsiz, dinsiz ve devletsiz bir nesil inşaa etmek için çırpınan, bu minvalde M. Kemal Atatürk ve onun kurduğu cumhuriyete alenen düşmanlık eden, binlerce şehidimiz ve gazimizin müsebbibi PKK’nın siyasi uzantısı HDP ile nikah kıymaktan ar etmeyen CHP’nin Erzurum şubesi temsilcilerinin terör gazimiz jandarma uzman çavuş Ensar Güney’e yaptıkları çirkin saldırıyı şiddetle kınıyor, Türkiye Harp Malülü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Erzurum Şube Başkanı Sayın Recep Akgül’ü iktidara geliyoruz diyerek tehdit edip, parmak sallayan zihniyetsizleri uyarıyoruz. İktidar değil feriştah dahi olsanız bu memleketin öz çocukları şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimize söylenecek kötü bir sözde, kem bir gözde karşınızda bizi bulursunuz” diye konuştu.