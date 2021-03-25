banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Anadolu Yakası’nda kar yağışı etkili olmaya başladı
Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi
Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Ömer Çelik'ten kabine revizyonu sorusuna net yanıt
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!
Türkiye eski güzeli Seda Sarıtaş da o listede!

Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından “Yeteneğimiz Geleceğimiz” konulu çalıştay düzenlendi.

ERZURUM 25.03.2021, 09:26
2
Yeteneğimiz Geleceğimiz Projesi Atatürk Üniversitesinde ele alındı

Atatürk Üniversitesi Çoklu Yetenek Tarama ve Yönlendirme Araştırma Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından “Yeteneğimiz Geleceğimiz” konulu çalıştay düzenlendi.

Kültür Merkezi Mavi Salonda Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Rektör Yardımcıları, Araştırma Merkezi Müdürleri, Birim Koordinatörleri ve çok sayıda akademisyenin katılımıyla gerçekleşen çalıştayda “Yeteneğimiz Geleceğimiz” projesinin bilimsel araştırma açısından anlam ve önemi ele alındı. Taslak halinde olan projenin eksik kalan yönlerini tartışmak, analiz etmek ve geliştirilebilecek yönleri üzerinde görüş alışverişinde bulunmak üzere düzenlenen program kapsamında gelecek kuşakların bilimsel yaklaşımla yetiştirilmesine vurgu yapıldı.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesinin çıktıları arasında yer alan bu birimin yapmış ve yapacak olduğu çalışmaları oldukça önemsediğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı yapmış olduğu konuşmada Atatürk Üniversitesinin, üniversite çağına gelen bireyleri değil aynı zamanda toplumun geleceğini inşa edecek olan yeni neslin gelişimine yönelik çalışmalar yaptığını da belirtti.
Yorumlar (0)
banner422
parçalı bulutlu