Yeşilay’ın çocuklara armağanı “YETİ”

Gelecek nesillerin sağlıklı yetişmesi için çalışmalarını 102 yıldır büyük bir kararlılıkla sürdüren Yeşilay, 4-10 yaş çocuklara yönelik geliştirdiği, Yeşilay Eğitimi Tamamlayıcı İçerikler (YETİ) projesini hayata geçiriyor. YETİ ürün grubunda kutu oyunları, bilim-sanat etkinlik kitabı serisi, çıkartma etkinlik kitapları ve Yaşam Becerileri Günlüğü yer alıyor.

Bağımlılıklardan uzak, sağlıklı nesiller yetiştirmek için önleme çalışmalarının yanı sıra çocukları erken yaşta bilinçlendirmeye yönelik pek çok projeye imza atan Yeşilay, çocukların hayatları boyunca ihtiyaç duyacağı temel becerileri farklı yöntemlerle ortaya çıkartmak, onların gelişimine destek sunmak amacıyla hazırladığı eğlendirici ve öğretici birçok materyali Yeşilay Eğitimi Tamamlayıcı İçerikler (YETİ) adıyla hizmete sunuyor. Oyunlar aracılığıyla çocukların hayal gücünü geliştirmek ve onlara bir gelecek bakış açısı sunmak için hayata geçirilen YETİ, aynı zamanda çocuklara oyun arkadaşı olacak bir karakter olarak karşımıza çıkıyor.

YETİ ürün grubunda Uzay Madencileri Ay’da, Bizim Mahalle Ortak Değerlerimiz ve Acayip İnsanlar isimli kutu oyunları; Özgür Çizgiler isimli bilim-sanat etkinlik kitabı serisi; Afacan Dinozorlar, Anadolu’nun Muhteşem Canlıları ve Boğaziçi’nin Sevimli Canlıları kitapları; Harika Meslekler, İlginç Taşıtları ve Anadolu Medeniyetlerini tanıma fırsatı sunan çıkartmalı etkinlik kitapları ve Yaşam Becerileri Günlüğü yer alıyor.

“Hedefimiz sağlıklı nesiller yetişmesine önemli bir katkı sunmak”

Bağımlılıklarla mücadelede önleyici pek çok çalışma yürüten köklü sivil toplum kuruluşu Yeşilay’ın erzurum Şube Başkanı Mevlüt Doğan, “YETİ’yi sosyal hizmet ve eğitim uzmanları ile uzman psikologların iş birliğiyle, büyük bir özveriyle hazırladık. Hazırlanan materyaller ile 4-10 yaş arası çocuklara eğitimlerini destekleyici; onların keşfetme ve öğrenme duygusunu tetikleyecek aynı zamanda hayal gücünü geliştirecek bir tamamlayıcı eğitim sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda çocuklara arkadaş olacak bir karakter olarak da tasarlanan YETİ, onları eğlendirirken eğitecek. Çocukların YETİ’yi çok seveceklerinden ve materyallerimizin bağımlılıktan uzak ve sağlıklı bir neslin yetişmesine çok büyük katkı sunacağından eminiz” dedi.

YETİ çerçevesinde hazırlanan Uzay Madencileri Ay’da ve Bizim Mahalle Ortak Değerlerimiz kutu oyunları, çocuklara eğlenceli ve heyecanlı birer serüven sunuyor. Çocuklara ekip olmayı, iş birliğini, problem çözmeyi, görev dağılımıyla hedefe vardıran oyunları; astronomi, fizik ve kimya gibi temel bilim dallarından farklı kavramları; yardımseverlik, adalet, güven, kanaatkarlık, çalışkanlık gibi unutulmaya yüz tutmuş ortak değerleri içeriyor. Bilim, edebiyat, müzik ve resim gibi dört farklı temada, 7 yaş ve üzeri çocuklar için hazırlanan Acayip İnsanlar kart oyunu ismini tarihe altın harflerle yazdırmış, alanında başarılar kazanmış 50 insanı bir araya getirerek; çocuklara eğlendirici bir şekilde tanıtmayı hedefliyor.

İyi ve Sağlıklı Yaşama Kapı Aralıyor

Çocukların eğitimlerini destekleyici, onların keşfetme ve öğrenme duygusunu tetikleyecek, aynı zamanda hayal gücünü geliştirecek oyunların yanı sıra yine çocukların çok sevdiği çıkartmaları 6 farklı temayla etkinlik kitapları haline getiren Yeşilay; onları farklı ekosistemlerde doğa macerasına, farklı medeniyetlerde yolculuğa çıkarıyor. Aynı yöntemle gökyüzü, mahalle ve meslekleri de öğretiyor.

Özgür Çizgiler isimli bilim-sanat etkinlik kitabı serisi, Afacan Dinozorlar, Anadolu’nun Muhteşem Canlıları ve Boğaziçi’nin Sevimli Canlıları kitaplarıyla çocukların hayal güçlerini harekete geçiriyor. Ayrıca doğa, uzay, ilginç meslekleri, taşıtları ve eski medeniyetleri tanıma fırsatı sunan Ay Kâşifi YETİ, Bizim Mahalle, Bir Doğa Macerası, Harika Meslekler, İlginç Taşıtlar, Anadolu Medeniyetleri isimli çıkartmalı etkinlik kitapları da çocukların seveceği seçenekler arasında yer alıyor.

Projenin en önemli materyallerinden biri olan Yaşam Becerileri Günlüğü’nde; kişisel gelişim, fiziksel alan gelişimi, sosyal-duygusal ve bilişsel alanlarda çocukları olumlu destekleyecek etkinlikler bulunuyor. Hem birbirini destekleyen hem de ayrı ayrı kazanımları olan bu alanlar 6-8 yaş arası çocukların pedagojik gelişimlerine uygun olarak kendi düzenine katkı sağlayacak kazanımlar sağlama ve iç disiplin kazanımını destekleme gibi içerikleri kapsıyor.

Yaşam Becerileri Günlüğü çocukların bulunduğu yaşta gelişim basamaklarını destekleyen, çocuğun kendi kişisel ve sosyal alanıyla ilgili olan sorumluluklarını, fiziksel becerilerini, sosyal, duygusal ve bilişsel kazanımlarını destekleyen etkinlikleri içeriyor. Yaşam Becerileri Günlüğü; çocuğun odasını toplama, dişlerini fırçalama gibi etkinlik basamaklarını veriyor. Böylece kişisel-sosyal alan becerilerini geliştiriyor. Spor, ev işlerini yapmak gibi görevler ile iç disiplin kazanımı ve yardımlaşma duygusunun gelişmesine katkı sağlıyor. Ebeveyn, aile etkinlikleri ile sosyal ilişkilerinin gelişmesini de hedefliyor. Günlük hayatta aklına gelmeyen ve karşısına çıkmayan soruların kitap içerisinde sorulması, çocuğun kendini fark etmesine ve duygularını kolay ifade etmesine fayda sağlıyor. Duygularını ve hissettiklerini resme dökmesi, çıkartmalar ile bunları göstermesi, etrafındakilere yardım etmesi çocuğun empati ve zorluklarla baş etme becerilerini geliştiriyor. Yönergeler ve farklı etkinlikler de odaklanma becerisini artırıyor.

Yeşilay Hakkında

1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.

Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.

Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ ve “ 5 Yıldız Yetkinlik Belgesi”’ne sahip olan tek sivil toplum kuruluşudur.