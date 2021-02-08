Yeşilay’dan, Sigarayı Bırakma Günü’nde ‘korona virüs sigara içeni sever’ uyarısı

Yeşilay, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde “Korona virüs sigara içeni sever” mesajıyla uyarıda bulundu. Sigaranın, solunum yolunu tahrip ederek korona virüse yakalanma riskini artırırken tedavi şansını da düşürdüğünü belirten Yeşilay Şube Başkanı Salih Kaygusuz, sigarayı bırakmanın korona virüs döneminde daha da önem kazandığını vurguladı.

Yeşilay’ın 100 yılı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yeşilay Erzurum Şube Başkanı Salih Kaygusuz şunları söyledi:

“Yeşilay olarak 5 farklı bağımlılık türüyle mücadele ediyoruz ve tütün bağımlılığı ile ilgili çalışmalarımız da tüm faaliyetlerimiz içinde önemli bir yer tutuyor. Özellikle korona virüsün 1 yıla yakın süredir hayatımızı etkilediği bu dönemde, akciğerlerimizin sağlığının ne kadar önemli olduğunu daha iyi anladık. Bu nedenle sigarayla mücadele edilmesi ve vatandaşlarımızın sağlıklı bir yaşam için sigarayı bırakması büyük önem taşıyor. Yeşilay olarak 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü’nde herkese sigarayı bırakma çağrısı yapıyor ve sağlıklı bir yaşama ilk adımı atmaları için onlara davette bulunuyoruz. Bu konuda destek almaya ihtiyaç duyan Erzurumlu vatandaşlarımıza Yeşilay Danışmanlık Merkeziniz (YEDAM) aracılığıyla her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek istiyoruz.”

Yeşilay’dan sigarayı bırakmak isteyenlere ücretsiz destek

Sigara bırakmaya ihtiyaç duyanlar 444 79 75 veya 115 Yeşilay Danışmanlık Merkeziniz Danışma Hattı’ndan ücretsiz psikolojik ve sosyal destek alabiliyor. İlk korona virüs vakasının görülmesinden bu yana sigara bağımlılığı ile ilgili Yeşilay Danışmanlık Merkeziniz (YEDAM) yaklaşık 18 bini aşkın arama geldi.