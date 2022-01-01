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Yeşilay yeni yılda herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyor

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay, 2022 yılında herkesi bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir yaşam kararı almaya çağırıyor.

ERZURUM 01.01.2022, 12:11
Yeşilay yeni yılda herkesi bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşama davet ediyor

Bir asrı aşkın süredir bağımlılıklarla mücadelesini sürdüren Yeşilay, 2022 yılında herkesi bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı bir yaşam kararı almaya çağırıyor.

7’den 77’ye her yaşa yönelik hayata geçirdiği projelerle çalışan Yeşilay, yeni yılda verilecek en iyi kararın sağlıklı yaşamak olduğunu belirtiyor. Alkol, tütün, madde, kumar, internet bağımlılığı olan bireyler ile bağımlı bireylerin yakınları 81 ilde bulunan Yeşilay Danışmanlık Merkezlerinden (YEDAM) ücretsiz psikososyal destek alarak yeni yıla yepyeni bir başlangıçla girebiliyor.

İnsanların kendisi için atabileceği en güzel adımın sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazanmak olduğunu belirten Yeşilay İl Şube Başkanı Mevlüt Doğan şunları ifade etti:

“Yeşilay olarak hedefimiz; herkesin bağımlılıklardan uzak, sağlıklı bir yaşam sürmesi. Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalarımızda çocukların küçük yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıkları edinmelerini, gençlerin ise bağımlılık riskinin farkında olmalarını ve her yaştan yetişkinin sağlıklı bir yaşam sürmesini önemsiyoruz. Bunun için sporun, kültür-sanatın, eğitimin gücünden yararlanarak pek çok proje hayata geçiriyoruz. Bizim yeni yıldan dileğimiz sağlıklı bir hayat, sağlıklı bir toplum, sağlıklı bir gelecek. İnsanlarımızın da bu dileği paylaşmasını, yeni yıla girerken sağlıklı yaşamaya karar vermelerini gönülden temenni ediyoruz. Zararlı alışkanlıklardan kurtulmak isteyen vatandaşlarımıza ve yakınlarına İl YEDAM’da ücretsiz psikososyal danışmanlık hizmeti veriyoruz. Bağımlılıklarından kurtulmak isteyenlerin her zaman yanında yer almaya devam edeceğiz. Siz karar verin, biz Yeşilay olarak yanınızda olalım. 2022’nin bağımlılıklardan uzak yeni bir başlangıca vesile olmasını, hepimize sağlıklı ve güzel günler getirmesini diliyorum.”

YEDAM’dan ücretsiz psikososyal destek

YEDAM’ın bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; alkol, tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı ile ilgili sorunlar yaşayan bireylere ücretsiz psikososyal destek sağlayarak yeniden hayata kazandırılmaları için yardımcı oluyor. Aynı zamanda aile ve yakınlarına da destek vererek bozulan yaşam düzenlerinin onarılmasını, ilişkilerinin sağlıklı devam etmesini destekliyor. YEDAM’a 115 Danışma Hattı üzerinden ulaşılabiliyor.

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