Yeşilay Elçileri Projeleri hayata geçiriliyor

Türkiye genelinde 120 şubesi ve 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla ulusal ve uluslararası düzeyde mücadele eden Yeşilay, bağımlılıklarla mücadelede toplumun tüm kesimleriyle el ele vermek amacıyla Yeşilay Elçisi Projesini hayata geçirdi.

Ülke genelindeki 120 Yeşilay şubesi aracılığıyla hayata geçirilecek Yeşilay Elçisi projesi; bağımlılıkla mücadelede toplumun yerel dinamiklerini, mahalle esnafını, harekete geçirerek toplumun mücadele bilincinin artırılmasını ve bu yolla bağımlılıkları önlemeyi hedefliyor.

Yeşilay Elçileri ile aktif mücadele

Çocuk ve gençlerin çoğunlukla ilişkide olduğu meslek gruplarını belirleyen Yeşilay, bu meslek grupları aracılığıyla, toplumsal duyarlılığın sokaktan mahalleye, mahalleden il ve ilçe merkezlerine kadar gönüllü esnaf üzerinden yaygınlaştırmayı amaçlıyor.

Proje çerçevesinde kuaför, güzellik salonu, kafeterya, internet kafe, büfe, kahvehane, giyim mağazası, kırtasiye, eczane olmak üzere dokuz meslek dalı seçildi. Bu mesleklerden projeye gönüllü olarak katılan esnaf; bulundukları bölgede madde bağımlılığına uygun ortam oluşturan metruk binaları, alkol kullanılan izbe yerleri ve atıl halde bulunan parkları bildirerek, gerekli önlemlerin alınmasını sağlayacaklar.

Yeşilay Elçileri, ayrıca mahallelerinde alkol ile madde kullanan birey veya yakınlarını destek almak üzere muhtarlıklara, tedavi görmek isteyenleri de YEDAM’a yönlendirecekler.

Projeye katılan gönüllü esnafın, dükkânının girişine herkesin göreceği şekilde Yeşilay Elçisi etiketi asması; Yeşilay tarafından verilen bilgi kitapçıklarını halka dağıtması sağlanacak.