Yeniden Refah Partisi Palandöken teşkilatında görev dağılımı yapıldı

Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı’nda görev dağılımı yapıldı. Kurmaylarıyla birlikte objektilerin karşısına geçen İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, “Milletimizin huzuru, refahı ve selametinden başka bizim hiçbir muradımız yok” dedi.

Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan’ın katılımıyla gerçekleştirilen kongrenin ardından Yeniden Refah Partisi’nin Palandöken İlçe Başkanı seçilen Yusuf Kızıltaş, Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi. Palandöken, Erzurum ve Türkiye gündemine dair değerlendirmeler ve görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, ayrıca görev dağılımı da yapıldı. Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı binasında hafta sonunda gerçekleştirilen toplantıda, İlçe Teşkilat Başkanlığı görevine Arif Bayram Geyik getirilirken, Ayhan Şanlı’nın ise, İlçe Sekreteri ve Siyasi İşler Başkanı olması kararlaştırıldı. Toplantıda alınan karar doğrultusunda Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Dış İşler ve Araştırma-Geliştirme Başkanlığı görevine Bülent Uncuoğlu getirilirken, Sosyal İşler ve Yerel Yönetimler Başkanlığı görevi de, Adem Kızıltaş’a verildi. Seçim İşleri ve Medya-Tanıtım Başkanlığı görevini Mete Ağgül’ün yürüteceği Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı’nda, Halkla İlişkiler Başkanlığı’na Hakan Aydın, Ekonomi ve Mali İşler Başkanlığı görevine ise, Ahmet Tenkiz getirildi.

Toplantı sonunda bir değerlendirme yapan Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanı Yusuf Kızıltaş, Türkiye’de ve dolayısıyla Erzurum’da siyaseten yeni bir dönemi başlattıklarını belirterek, “Bizim siyaset anlayışımızda millet var, milletimize hizmet var. Milletimizin huzuru, refahı ve selameti için seferber olmak var. Bizim hedefimizde Milli Görüş esasları üzerine üreten, kendi kaynaklarına yönelen, gücünün farkında olan bu farkındalıkla hareket eden bir Türkiye modeli var. Ve böyle bir Türkiye içerisinde tüm sorunlarını geride bırakmış bir Erzurum ve marka ilçe Palandöken hedefimiz var” diye konuştu.

Siyasette hiçbir zaman kırıp dökmekten yana olmadıklarının altını çizen Başkan Yusuf Kızıltaş, “Yeniden Refah Partimiz sayesinde muhalefetin bile anlamı olacak. Taşıdığımız ve temsil ettiğimiz değerler ışığında eğriye eğri, doğruya doğru diyecek; eleştirilerimiz olacaksa da, yanı sıra çözüm önerilerinde de bulunacağız. Yeniden Refah Partisi Palandöken İlçe Başkanlığı olarak; Yönetim Kurulu’ndaki bütün arkadaşlarımızla birlikte Palandöken ve Erzurum için elimizden geleni yapacağız. Allah hayırlı ve mübarek eylesin” ifadelerini kullandı.