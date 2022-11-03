Yeniden Refah Partisi büyük kongreye hazırlanıyor

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Adnan Bozan, Pazar günü Ankara’da büyük kongreyi yapacaklarını belirterek herkesi genel kurula davet etti.

Bozan yaptığı basın açıklamasında, “Yeniden Refah Partimiz 2. Olağan Büyük Kongresi’ni 6 Kasım Pazar günü Ankara Arena Spor Salonu’nda gerçekleştirecek. ‘Yeniden Refah Yeniden Erbakan’ mottosuyla gerçekleştireceğimiz kongremizde 1225 kayıtlı delegemiz, partimizi 2023’teki kritik seçimlere taşıyacak parti yönetimini belirleyecek. Genel Başkanımız Dr. Fatih Erbakan’ın tek aday olarak gireceği kongrede, 50 üyeli Merkez Karar Yürütme Kurulu (MKYK) ve Yüksek Disiplin Kurulu Üyelikleri için seçim yapılacak. 17 Kasım 2019 yılında yine Ankara Arena’da yapılan partimizin ilk olağan büyük kongresi 45 bin partilinin katılımıyla Türk Siyaset tarihinin en kalabalık kongrelerinden biri olmuştu. Milli Görüş’ün tek temsilcisi olarak Pazar günü saat 10.00’da gerçekleştireceğimiz 2. Olağan Büyük Kongremizde 60 binin üzerinde katılımla yeni bir rekora imza atacağımıza inancımız tamdır” dedi.

Büyük Kongreye yurtdışından pek çok parti temsilcisi, Sivil Toplum Örgütü temsilcisi ve siyaset adamının yanında yurt içinde de çok sayıda da yabancı misyon şefleri ve büyükelçiler katılacağını anlatan Bozan, “Partimiz kuruluşundan bu yana 4 sene gibi kısa bir sürede milletimizin gönlüne girmeyi başardı. Yine çok kısa zamanda 300 bin resmi üye sayısıyla Meclis’te sandalyesi bulunan bazı partileri de aşarak Türkiye’nin en hızlı büyüyen partisi oldu.

Bugün Yeniden Refah Partisi olarak 81 il ve 900’den fazla ilçede teşkilatlanarak, 100 bine yakın sandık müşahidiyle seçime iddialı girmenin heyecanını yaşıyoruz.

Pazar günü Ankara’nın en büyük spor salonunda Yeniden Refah ve Yeniden Erbakan mottosuyla gerçekleştireceğimiz 2. Olağan Büyük Kongremiz ile beraber 2023 yılında seçimlerin startını vermiş olacağız” diye konuştu.

Neden Yeniden Refah diyoruz?

Başkan Adnan Bozan açıklamasını şöyle sürdürdü;

“Maalesef mevcut iktidar 20 yıl boyunca Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yetkilere sahip olmasına rağmen milletimizin derdine derman olamamış, milyonları açlık sınırına itmiş, çiftçimizi toprağından koparmış, emeklimize geçimi dar etmiş, umudumuz geleceğimiz gençlerimizin geleceğe dair umutlarını yok etmiş, vatanını, ülkesini, ailesini, sevdiklerini geride bırakıp yabancı ülkelere göç etmek çaresizliğine itmiştir.

Bakın şu rakamlar sadece ‘imtiyazlılar’ diyen bir iktidarın aziz milletimize reva gördüğü acı tablonun 20 yıllık eseridir:

5.7 milyon hane sosyal yardıma muhtaç, 11,3 milyon insan gıda yardımına muhtaç, 3,7 milyon abonenin elektriği kesilmiş, 4 milyon hane doğalgaz desteğine muhtaç

Halk ekmek kuyrukları kilometreleri buluyor, askıda ekmek uygulaması bütün fırınlara yayılmış, Ayçiçek yağı zincirle bağlanmış, bebek mamalarına alarm takılmış

Açlık sınırı 7 bin 425 lira olurken yoksulluk sınırı ise 24 bin 185 lira ile rekor kırmış. Bekar bir çalışanın yaşam maliyeti 9 bin 706 liraya çıkmış. 5 bin 500 lira ile geçinmeye çalışan asgari ücretli bir aile ile açlık sınırı arasındaki makas 1925 lirayı bulmuş.

Asgari ücret ve emekli maaşları açlık sınırı altında (halkın %45’i), halkın %85’i yoksulluk sınırı altında

İcra dosya sayısı 25 milyona yaklaşmış

İktidar bir taraftan da Türkiye’nin “gıptayla bakılan kalkınmasından” bahsediyor, Almanya Avrupa bizi kıskanıyor diyor

Bu nasıl bir kalkınmadır ki ?

Sanayi üretimi payı %24’den %20’nin altına düşmüş, tarım üretimi payı %12’den %5’e düşmüş,

2,1 milyon çiftçi tarımı bırakmış, çiftçi kayıt sisteminden çıkmış.

Geçen sene 100 bine yakın esnaf iflas etmiş, kepenk indirmiş

Patates, buğday, un, saman, ayçiçek yağı, çer-çöp ne varsa ithal ederek kalkınma mı olur ?

Yıllık “100 milyar dolarlık dış ticaret açığı”yla kalkınma mı olur ?

MB Net Döviz rezervi “ Eksi 60 milyar $” olmuş, TL pul olmuş,

Birkaç milyar dolar döviz için Katar’ın, Azerbaycan’ın, BAE’nin, Suudi Arabistan’ın kapısını aşındırır hale gelmişiz

Borçla, krediyle, sıcak parayla, SWAP Anlaşmalarıyla kalkınma mı olur ?

İktidarı defalarca uyardık; “Milli Görüş”ün faizci kapitalist düzene meydan okuyan, kaynakları ülke insanına yönlendiren ilkelerine davet ettik.

Ekonomideki problemleri ve çözüm yollarını, Rahmetli Erbakan Hocamızın yaptığı gibi, hazırladığımız kitaplarla dikkatinize sunduk. Kaynak paketlerimizi açıkladık.

“Bu memleket için güzel işler yapılacaksa ille de biz yapalım diye bir ısrarımız yok. Memleket için güzel işler yapılsın da kim yaparsa yapsın!” dedik.

Maalesef çağrılarımıza kulak tıkandı. Gelinen sonuç ortada

Bakınız faizle mücadele ettiğini söyleyen iktidar 20 yılda faiz lobilerine 520 milyar dolar ödedi.

2022’de 329,8 milyar TL daha ödeyecek ve eğer iktidarda kalırsa 3 sene daha iktidarda kalırsa kendi açıkladıkları Orta Vadeli Programa göre 2023’te 565,6 milyar TL’ye, 2024’te 697,8 milyar TL’ye, 2025’te 774,5 milyar TL yani ne demek bu; Ak Parti 3 sene daha iktidarda kalırsa 2 trilyon TL daha faiz ödeyecek.

Bu borç-faiz-zam ekonomisi yüzünden bankaların 2022 ilk 7 ayında net karı % 417 artışla 208 milyara ulaştı.

Aynı dönemde vatandaşın durumu ne? AK Parti iktidara geldiğinde vatandaşın bankalara borcu 6,6 milyar lira idi 2022 yılında vatandaşın borcu 1.3 trilyon lira olmuş.

Yine faiz demek olan Kur Korumalı Mevduat’ın vatandaşa maliyeti şu ana kadar 75 milyarı aşmış yıl sonu 100 milyar TL olacağı varsayılıyor.

Bakınız 500 bin daireli Sosyal Konut Projesi açıklandı. İktidarın bu sene yapacağı 330 milyar borç faizi ödemesiyle 2+1 dairelerden 540 bin konut satın alınabiliyor. Yani iktidar 540 bin konut parasını sadece 1 senede faize veriyor. Faiz ödemesi olmasa bu daireler vatandaşa bedava verilebilirdi. Yine aynı hesapla 160 bin konut, Kur Korumalı mevduata veriliyor.

Türkiye’de büyük bir iktidar boşluğu olduğu kadar, büyük bir muhalefet boşluğu olduğu da sıkça dile getirilmektedir.

Bu kanaatin yaygınlaşmasının en büyük sebebi, 6’lı masa denilen tuhaf yapının arz ettiği acziyet görüntüsüdür.

Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde masa başındakiler dediğimiz 6 parti 7. kez bir araya geldi.

Bu 6 benzemez bugüne kadar 36’sı baş başa, 7’si de 6’lı masa etrafında olmak üzere toplam 43 kez bir araya gelmiş.

Peki, ortaya ne çıkmış? Aylardır Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem de güçlendirilmiş parlamenter sistem Tarihin en büyük ekonomik krizine ilişkin somut bir çözüm önerileri var mı? Kaynak paketlerini ortaya koyabilmişler mi?

Bu toplantılar adeta altın gününe döndü. Toplanıp toplanıp fotoğraf verip dağılıyorlar. Bunlardan millete fayda gelmeyeceğini aylardır söylüyoruz.

Neden mi fayda gelmez?

Bir kısmı 10 seneden fazla Ak Parti Hükümetlerinde görev yaptılar, en kritik kararlara imza attılar, Ülkeyi birlikte borçlandırdılar, Milyarlarca doları faize birlikte verdiler, Ülkenin devletin varlıklarını birlikte sattılar, Tarımı hayvancılığı birlikte bitirdiler. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan ekonomi modelini yıllarca birlikte uyguladılar. Suriye’yi, Irak’ı, Libya’yı bu hale birlikte getirdiler. Ülkeyi, devleti FETÖ’ye birlikte teslim ettiler. Şimdi çıkmış diyorlar ki ’Türkiye’yi biz kurtaracağız’, Madem kurtaracaktınız, onca yıl en kritik görevlerde bulunurken kurtarsaydınız. Masanın diğer tarafı da malumunuz CHP. 28 Şubat’ın ateşli savunucusu, İstanbul Sözleşmesi’nin hayranı, Ayasofya’nın cami olmasına üzülen, Parti içinde LGBT Komisyonu kuran, 6 yaşında çocuğa Kuran öğretmek çağdışılıktır diyen, İstanbul Büyükşehir Belediyesini borca ve faize batıran, 89-94 arasında bütün belediyeleri perişan eden CHP! Neyse ki İkinci 40 yılda aynı ruhla, aynı istikamette aynı aşkla yürüyen Yeniden Refah Partisi var. Yeniden Refah var, Yeniden Erbakan var Yine Milli Görüş var yine gelecek ve bu milletin yüzünü yine güldürecek Allah’ın izniyle.

Biz Yeniden Refah Partisi olarak ne Kasa başındakiler dediğimiz Cumhur İttifakı ne de Masa başındakiler dediğimiz birbirine benzemezlerin oluşturduğu 6’lı masa ittifakı içerisinde yer almayacağız ve ‘Tek Başına İş Başına’ diyerek 2023 yılında inşallah iktidara yürüyeceğiz. Vatandaşımız da bizi hiçbir ittifaka layık görmüyor seçime tek başımıza girmemizi istiyor.

Bütün vatandaşlarımız şunu net bir şekilde görüyor ki, Aileden Ekonomiye memleketin hangi problemi varsa, sadece yanlışlıklara ve eksikliklere dikkat çekmekle kalmayan, bünyesindeki uzman ekiplerin özverili çalışmalarıyla, kaynak paketlerini, çözüm tekliflerini de madde madde, grafik grafik, tablo tablo ortaya koyan tek parti “Yeniden Refah Partisi”dir.

Yeniden Refah Partisi, yeni iktidar dönemine hazırdır. Vatandaşlarımız da, İkinci Refah İktidarı’nı büyük bir özlemle beklemektedir.

6 Kasım Pazar günü Ankara Arena’da gerçekleştireceğimiz kongremizle birlikte kutlu iktidar yürüyüşümüzün işaret fişeğini atmış olacağız. Biz iktidara geldiğimizde öncelikle 4 temel adım atacağız; Milli Görüş birinci 40 yılda yıllık 70 milyar dolar kaynak bulmuştu. Biz de yılda 150 milyar dolar kaynak oluşturacak projelerimiz hazırlayıp şimdiden kamuoyunun dikkatine arz ettik. Denk bütçe ve havuz sistemi ile faiz giderlerini azaltacağız. Kamuda israfı önleyeceğiz. İmtiyazlı holdinglere bağlanan hortumları keseceğiz. Oluşturacağımız kaynak ile emekliye, memura, işçiye yüzde 150 maaş zammı yapacağız. Çiftçiye-köylüye ucuz mazot, ucuz elektrik, en yüksek taban fiyatlarını vereceğiz. 81 ilimize 681 Refah Projesi ile işsizliği ortadan kaldıracağız. Vatandaşın, küçük esnafın, çiftçinin borçlarının faizini biz üstleneceğiz. Haksız ve fahiş vergileri ortadan kaldıracağız. Gençlerimize Kaliteli eğitim sağlayacağız. Kamuda işe alımlarda mülakatı kaldıracağız. EYT’lilere emeklilik hakkı, atanamayan öğretmenlere atama sağlayacağız, Paylaşımda Adalet - Yönetimde Adalet - Yargıda Adalet’i tesis edeceğiz.

Son olarak bu tarihi güne şahit olmak, bu büyük heyecanı bizimle birlikte yaşamak, aziz milletimizi tüm maddi ve manevi sıkıntılarından kurtarmak için, dünya genelindeki tüm mazlum ve ezilenlere ümit olmak için, Milli Görüş’ü hakkıyla temsil etmek ve ikinci 40 yılda hedeflerimize ulaşmak için bizimle birlikte olmak isteyen tüm hemşerilerimizi bize katılmaya davet ediyoruz.”