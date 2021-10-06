Yeni Öğrenciler için Ata 100 oryantasyon açık dersi gerçekleştirildi

Pandemi sonrası yüz yüze eğitime geçilmesiyle beraber, Atatürk Üniversitesine yeni dâhil olan birinci sınıf öğrencilerinin üniversite hayatına uyum sürecini kolaylaştırmaya yönelik ATA100 Oryantasyon Açık Dersi düzenlendi.

2021-2022 akademik döneminin başlamasıyla birlikte Kurumsal İletişim Direktörlüğü (KİD) moderatörlüğünde kurulan Oryantasyon Dersi Çalışma Grubu tarafından tasarlanan ATA100 Oryantasyon Açık Dersi, eğitim-öğretime yeni başlayan öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.

Atatürk Üniversitesinde eğitime yeni başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını kolaylaştırmak, eğitim süreci ve üniversitenin olanakları hakkında bilgilendirmek, üniversite tarafından sunulan çeşitli imkân ve hizmetlerden haberdar olmalarını sağlamak amacıyla hazırlanan ATA100 Oryantasyon Açık Dersinde, pandemi sonrası eğitim hakkında bilgilendirmelerin de yer aldığı 5 modül altında toplanan farklı konulara ait bilgiler çeşitli içeriklerle (video, bilgilendirme sayfası, doküman ve yönlendirme linkleri) sunuldu.

“Oryantasyon Dersini Geliştirmeye Devam Edeceğiz”

Pandemi sonrası koşullar altında öğrencilere daha iyi bir eğitim imkanı sağlamak ve onları üniversite ortamına hazır hale getirebilmek için hazırlanan ATA100 Oryantasyon Açık Dersi hakkında bilgi paylaşımında bulunan Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, öğrencilere ulaşabilmek ve görüşlerini almak açısından açık dersin önem arz ettiğini söyledi.

Yeni dönemle başlayan ATA100 Oryantasyon Açık Dersini tamamlayarak geri bildirim sağlayan tüm öğrencilere teşekkür eden Rektör Çomaklı şunları aktardı: “Birçok öğrencimizden gelen geri bildirimlerde oryantasyon dersini sorunsuz bir şekilde tamamladıklarını ve içerikleri faydalı bulduklarını öğrenmiş olduk. Bunun yanı sıra öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda eksik olan içerikleri oluşturmaya devam ediyoruz. Bu bağlamada bizlerle paylaşılan geri bildirimlerle Oryantasyon Dersini geliştirmeye devam edeceğiz.”