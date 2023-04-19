Yeni Dünya Vakfı üniversite öğrencilerini iftarda ağırladı

Dünyanın farklı ülkelerinden gelip Erzurum’da lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimi gören öğrenciler Yeni Dünya Vakfı’nın Erzurum Şubesi’nin Müceldili Konağı’nda düzenlediği iftar programında bir araya geldi.

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, programda yaptığı konuşmada YDV’nin Türkiye’de az sayıdaki kamu yararı statüsü olan vakıflardan biri olduğunu belirterek üniversite öğrencilerine yönelik eğitim desteği ve burs imkânları sağladıklarını ifade etti.

YDV Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, YDV’nin bir gençlik hareketi olduğunu, diğer organizasyonlarında olduğu gibi iftar programında da dünyanın farklı kıtalarından ve ülkelerinden gençlerle bir ümmet dayanışması ve birlikteliği gerçekleştirdiklerini söyledi.

Programa katılan YDV Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu Üyeleri ile Mütevelli Heyeti Üyeleri de gençlerle sohbet etti. Gençler yıl boyunca süren destekleri ve iftar programları için YDV’ye teşekkürlerini iletti.