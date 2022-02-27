Yeni başkan Raif Akson

Erzurum Sıhhi Tesisat ve İnşaat malzemeleri satıcıları esnaf ve sanatkarlar odası olağan genel kurul seçimi yapıldı.

Genel kurul toplantısında divan başkanlığını Erzurum esnaf ve sanatkarlar odalar birliği başkanı Rasim Fırat yaptı. Mevcut Başkan Fatih Kantarın sağlık sorunları nedeniyle aday olmadığı olağan genel kurulda 4 liste halinde seçime gidildi. 201 üyenin bulunduğu odada adaylardan Raif Akson 81 oy alarak Erzurum Sıhhi Tesisat ve İnşaat malzemeleri satıcıları esnaf ve sanatkarlar odası başkanı seçildi. Diğer adaylar Ünal Gülen 43, Hasan Tekin 28, Ferruh Diyarbakır 13 oy aldılar.

Seçim sonunda bir teşekkür konuşması yapan Akson “Seçim süreci tatlı bir yarıştı bitti. Bizleri destekleyen desteklemeyen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Sizlerden aldığımız büyük destek ve güçle inşallah iyi işlere imza atacağız biz kocaman bir aileyiz hepinize teşekkür ediyorum” dedi.

Olağan genel kurul sonrası başkan seçilen Raif Akson salonda bulunan tüm seçmenler ve diğer aday arkadaşları, dostları ve akrabaları tarafından tebrik edildi.