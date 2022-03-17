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Yediden yetmişe Çanakkale Türküsünü söylediler
Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle Erzurum’da İnternet üzerinden yayın yapan Kartv.net, şehrin cadde ve sokaklarında yediden yetmişe vatandaşlara mikrofon uzatarak, Çanakkale türküsünü seslendirdiler.
ERZURUM 17.03.2022, 16:58
Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü nedeniyle Erzurum’da İnternet üzerinden yayın yapan Kartv.net, şehrin cadde ve sokaklarında yediden yetmişe vatandaşlara mikrofon uzatarak, Çanakkale türküsünü seslendirdiler.
Sitenin yayın yönetmeni Salih Yalçın; “Tarihimize altın harflerle yazdığımız ve vatan toprağını korumak için yüz binlerce vatan evladını şehit verdiğimiz bugünün anısına bizde haber sitemizde böyle bir çalışma yaparak izleyicilerimizin takdirine sunduk” dedi.