YDV Erzurum’dan gençlere bayram hediyesi: 55 takım eşofman

Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şubesi tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erzurum Atatürk Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü’ne bu sitede kalan gençlere dağıtılmak üzere 55 takım eşofman hediye edildi.

Eşofmanları Çocuk Evleri Site Müdürü Mehmet Polat’a Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut, yönetim kururlu üyeleri Dilaver Canlar ve Murat Ertaş teslim etti. Yeni Dünya Vakfı Erzurum Şube Başkanı Ayhan Akbulut burada yaptığı açıklamada hayırsever iş adamları Halis Karakaya ve Murat Kanlioğlu’nun bağışlarını YDV Erzurum şubesine ulaştıran YDV Erzurum Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Dilaver Canlar’a teşekkür etti.

YDV’nin zengin, cömert, hayırsever insanlarla öğrenciler, gençler arasında köprü bir vakıf olduğunu hatırlatan başkan Akbulut’a ve YDV yöneticilerine kurum müdürü Mehmet Polat teşekkürlerini iletti. Mehmet Polat ellerine ulaşan elli beş takım kapüşonlu eşofman takımını bayram öncesi gençlere dağıtacaklarını ifade etti ve yardım yaparken gençlerin fotoğraf karesine girmemesi gerektiğini kendilerinden evvel ifade eden vakıf yöneticilerine, bu hassasiyetlerinden dolayı özellikle teşekkür etti.