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Yazın yağan kar başıma’ türküsü gerçek oldu
Bahar aylarının başlamasına rağmen Nisan ayında Aşkale’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.
ERZURUM 13.04.2022, 13:20
Bahar aylarının başlamasına rağmen Nisan ayında Aşkale’de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz olarak etkilemeye devam ediyor.
Dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı ilçe genelinde etkili olurken yüksek kesimlerde yer yer köy yollarının kapanmasına neden oldu.
Etkili olan kar yağışı Erzurum’da “Yazın yağan kar başıma” türküsünü yaşattı.
Türkünün sözleri şöyle;
Burası Erzurum Gülüm
Günü günden kara
Bir sana hasretim
Birde gelmeyen Bahara
Yazın Yağar Kar Başıma