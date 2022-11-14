Büro memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan Erzurum teşkilatları ile buluştu.

Genel Başkan Yusuf Yazgan Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Başkan vekili Ahmet Kızıl, Genel Başkan yardımcısı Halil Küçükdevlet; teşkilat buluşmalarının ilk durağını Erzurum da gerçekleştirdi.

Buluşmaya Memur-Sen İl Temsilci Mustafa Karataş, Büro Memur-Sen Yönetim Kurulu Üyeleri ve işyeri temsilcileri katıldı.

Toplantıda 3600 ek gösterge ve sözleşmeli personellerin kadroya geçirilmesi konularında taleplerinin gerçekleşmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek, sorunların çözümü için Büro Memur-Sen olarak mücadele verdiklerini, sorunları her platformda gündeme getirdiklerini söyledi. Dadaşlar diyarı Erzurum da teşkilat mensupları ile birlikte olmaktan memnuniyet duyduğunu söyledi.

Genel Başkan Yusuf Yazgan ve GMYK üyeleri ile birlikte Erzurum SGK İl Müdürü Nizamettin Durmuş’u ziyaret ederek yakında çıkacak olan EYT ve kurum personelin sorunları hakkında istişarelerde bulundu.