Yazarlar İspirli ile yola devam etti

TYB Erzurum Şubesi 10. Olağan Genel Kurulu yapıldı.

TYB Erzurum Şube Başkanı M. Hanefi İspirli güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Büyükşehir Belediyesi Müceldili Konağı’nda gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Prof. Dr. Ali Kurt’un yaptığı genel kurulda mevcut başkan M. Hanefi İspirli kongreye katılan bütün üyelerin oylarını alarak yeniden başkanlığa seçildi.

TYB Erzurum Şube Başkanı İspirli, genel kurulda yaptığı konuşmada, “Hepinizin bildiği gibi; Türkiye Yazarlar Birliği, kamu yararına dernekler statüsünde faaliyet gösteren, Türkiye genelinde özel bir yere sahip sivil toplum örgütlerinden biridir.

Sivil Toplum Örgütlerinin, ülkelerin olmazsa olmazı haline geldiğini hep beraber müşahede ederken, bizim Erzurum’da yaşadığımız tecrübeler gösteriyor ki hem Erzurum olarak hem de Türkiye olarak daha alınacak çok yol var.

Erzurum şubesi olarak 18.yılımıza girdik. Türkiye Yazarlar Birliği’nin Türkiye genelindeki 15 şubesinden birisi olan şubemiz, şube olarak 18 yıl boyunca yürüttüğü faaliyetlerle Erzurum’da hak ettiği yere gelebilmek için büyük bir çaba sarf etmiştir ve etmeye devam ediyor.

Erzurum’da gerçekleştirdiği kültür-sanat-edebiyat faaliyetleri ile Erzurumlu hemşerilerimizin, kültür dostlarının takdirlerini toplamış bulunan derneğimiz; binden fazla derneğin bulunduğu Erzurum’da; birçok zorluğa rağmen farklı ve anlamlı çalışmalarını yürütüyor.

2020 yılını Ocak ayında yaptığımız 9.Genel Kurulundan bir ay sonra bütün dünyada olduğu gibi ülkemizi de kasıp kavuran Covid-19 salgını nedeniyle yaklaşık 2 yıldır istediğimiz şekilde faaliyette bulunamadık” şeklinde konuştu.

Tek liste halinde seçime gidilirken toplam 36 üye oy kullandı. Seçim sonucunda M. Hanefi İspirli başkanlığa getirilirken, Yönetim kurulu üyeliklerine İsmail Bingöl, H. Ömer Özden, Hilal Demir ve Mehmet Gözütok seçildi. Denetleme Kurulu üyeliklerine ise, Salih Lütfü Şengül, Ali Köseoğlu ve Hasan Hüseyin Tokuş seçildiler.

Genel kurulda Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’e Hatıralardaki Erzurum kitabını yayımladığı için teşekkür plaketi takdim edildi. Plaketi Başkan Vekili Hüseyin Koçan aldı.