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Yazar Güngör, Kültür Bakanlığına başvurdu: “Erzurum’u bu utançtan kurtarın”

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından emekli Yazar Mehmet Necati Güngör, Atatürk’ün Erzurum Kongresi öncesinde kaldığı konağın yıkılmadan kurtarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurdu. Mehmet Necati Güngör, “Erzurum’u bu utançtan kurtarın” dedi.

ERZURUM 01.11.2021, 13:26
Yazar Güngör, Kültür Bakanlığına başvurdu: “Erzurum’u bu utançtan kurtarın”

Cumhurbaşkanlığı başdanışmanlığından emekli Yazar Mehmet Necati Güngör, Atatürk’ün Erzurum Kongresi öncesinde kaldığı konağın yıkılmadan kurtarılması için Kültür ve Turizm Bakanlığına başvurdu. Mehmet Necati Güngör, “Erzurum’u bu utançtan kurtarın” dedi.

‘Kültür Bakanlığına dilekçemizdir’ başlıklı bir yazı kaleme alan Mehmet Necati Güngör, “Kurucu liderimiz, kahramanımız Yüce Atatürk, Erzurum için en yüksek değerdir. Kurtuluşa giden yolda ilk kongreyi burada topladı” dedi ve şöyle devam etti:

“Erzurum’u o kadar sevdi ki; nüfus cüzdanını verip, “beni bu şehrin hemşehrisi yapın” dedi. Milli Eğitim eski Müdürümüz Fevzi Budak’ın sosyal medya paylaşımında gördüğümüz o resim içimizi sızlattı. Büyük önderin kongre için gelip günlerce kaldığı o bina, Atatürk evi bir enkaz yığını gibi duruyor. Önü ucube yapılarla kapatılmış, Erzurum için bir utanç abidesi gibi duruyor. Bu yapının hali, Kültür Bakanlığı’nı da utandırmalıdır.”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile birlikte Erzurum’u yönetenlere seslenen Mehmet Necati Güngör yazısının son bölümünde şunları söyledi:

“Atatürk evini lütfen onarınız, onartınız. Önünü de o ucube yığından temizleyip gün yüzüne çıkarınız. O, milletimize ışık saçan bir liderdir.

Sonra, o evi göz kamaştıran bir ışıkla ışıklandırınız. Sonra da o mekânı iftiharla gezeceğimiz Atatürk Müzesi yapınız. Memleketim Erzurum’u bu utançtan kurtarınız.”

“Halkla bütünleşme kararı bu konakta alındı”

Milli Eğitim eski Müdürü Fevzi Budak’ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ise tıklanma rekoru kırdı. Fevzi Budak, “Atatürk’ün 3 Temmuz 1919 tarihinde Erzurum Kongresi’ne katılmak ve Milli Mücadele’nin meşalesini yakmak üzere geldiği Erzurum’da; Cumhuriyet Caddesi’nde yer alan ve 10 gün süreyle misafir edildiği. Ev... Askerlikten istifa ederek bir ferd-i millet olarak halkla bütünleşme kararını bu evde aldı. Türk milletinin istiklâl ve istikbâl kararı bu mütevazi evde alınan kararla başladı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi sayın Başkanı’nın kamulaştırma ve restore edilmesi sözü verdiği ifade edildi. Gerçekleşirse teşekkür ederiz. Konuyu gündemde tutan (ER-VAK) Erzurum Kalkınma Vakfı’nın ısrarlı duyarlılığına da ayrıca teşekkürler” dedi.

Sekmen söz verdi

Öte yandan Erdal Güzel başkanlığındaki Prof. Dr. Erol Kürkçüoğlu, Prof. Dr. Ömer Özden, Gazeteci Yazar Kadir Sabuncuoğlu, emekli Albay Sabri Topdağı, emekli Eğitimciler Abdurahman Zeynel ve Hami Akbaba’dan oluşan Erzurum Kalkınma Vakfı (ERVAK) üyelerini geçtiğimiz Mart ayında kabul eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Milli Mücadelenin temellerinin atıldığı ve Atatürk’ün bir hafta kaldığı konağın istimlak edileceğini bildirdi. Sekmen, Tarihin gölgesinde kalan Atatürk evini, istimlak sonrası aslına uygun olarak restore ettireceklerini belirtti.

Konakta askerliğe veda etti

Mustafa Kemal Üçüncü Ordu Müfettişi olarak, 3 Temmuz 1918’de geldiği Erzurum’da ilk olarak, Mevkii Müstahkem Kumandanlığına bağlı Erzurum Kale Muhafızlığı olarak kullanılan konağa yerleşti. Cumhuriyet Caddesinde, tarihi kale ile Cimcime Sultan kümbetinin karşısındaki konakta, 39 Temmuz günlerini geçiren Mustafa Kemal, askeri görevinden ayrılma kararını yine bu konakta verdi. Mustafa Kemal konakta ilk toplantıyı Rauf Orbay, Mazhar Müfit, Kazım Dirik, Vali Münir Bey, İbrahim Süreyya, Binbaşı Refik Saydam ile yaptı. Günümüzde yıkılmaya yüz tutan konağın Cumhuriyet Caddesine bakan bahçesi ise işyerleri ile çevrili bulunuyor.

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