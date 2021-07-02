Yaz dönemi Kur’an kursları başladı

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden Şair Yazar İlhami Çiçek Bilgi Evi’nde 5-6 ile 7-12 yaş grubu çocuklar için Kur’an kursları başladı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerine devam eden ESMEK ve Bilgi Evleri’nde 5-6 yaş grubu çocuklar için Kur’an dersleri verilmeye başlandı. 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için ise haftanın her günü ortalama 4 saat Kur’an dersleri veriliyor.

5-6 yaş grubundaki çocuklara ders veren Kur’an Kursu eğitmeni Zehra Solmaz, “Kursumuza gelen çocuklarımız için Kur’an-ı Kerim dersleri veriliyor. Kursumuza gelen çocuklara Kur’an, sure, masal, siyer dersleri işleniyor. Siyer derslerimizde Diyanet İşleri Başkanlığı kaynaklarından yararlanıyoruz. Kur’an dersimizde Elif-Ba’yı geçen çocuklarımız bulunuyor. Bu çocuklar arasında Kur’an’a geçen çocuklarımız içinse günlük olarak 1 ya da 2 saatlik çalışma ile Kur’an derslerini geliştiriyoruz. Evlerine giden çocuklar derslerine çalışıyorlar ve ertesi gün kursa geldiklerinde nasıl çalıştıklarını tekrar yaptırıyoruz. Müfredatta belirlenen surelere çalışıyoruz. Çocukların kursta sıkılmamaları için çeşitli oyunlar oynuyoruz” diye konuştu.

7-12 yaş grubunda olan çocuklar ise haftanın her günü kursa gelebiliyor. Kursta Peygamber Efendimiz’in (S.A.V.) hayatı da çocuklara öğretiliyor.