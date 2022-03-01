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Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğünün hazırladığı Darülaceze Vakfının desteklediği 2018 yılında hayata geçen Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi.

ERZURUM 01.03.2022, 14:49
Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Erzurum İl Müdürlüğünün hazırladığı Darülaceze Vakfının desteklediği 2018 yılında hayata geçen Yaşlılara Evde Bakım Projesinin sözleşmesi yenilendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, Yaşlılara Evde Bakım Projesi kapsamında hanelere yılda 700 ziyaret düzenlenerek, yaşlılara ev temizliği ve öz bakım yapıldığını ifade ederek, projeye ilave olarak 8 kişilik yaşlı yaşam evinin tefrişatının Darülaceze Vakfı tarafından finanse edildiğini anımsattı.

2018 yılında hayata geçen projenin dördüncü etabının başladığını belirten İlbaş, Erzurum’da yaşayan yaşlı, engelli ve bakıma muhtaç bireye ev temizliği, bakım ve onarım hizmeti verildiğini ifade etti.

Projenin Erzurum ilinde 3 merkez ilçede uygulandığını belirten İlbaş, " Yıllık bazda 700 hane ziyaret ediliyor. Ayda 2 defa hane ziyareti yapılıyor. Hanelere gidilerek, yaşlıların ihtiyaçları belirleniyor, alışveriş ve ev temizliği hizmetleri veriliyor. Sağlık alanında hastaneye gitmek isteyen yaşlılarımıza destek verilerek, ilaç tedariki sağlanıyor. Yemek yapamayan yaşlılarımızın yemekleri yapılıyor. Yaşlılarımızın saç ve sakal tıraşı yapılıyor. Proje süresince istihdam edilen temizlik personelleri vasıtasıyla odak gruba yönelik öz bakım ve hane temizlik çalışmaları yapılıyor. Projemiz yaşlılarımızın beğenisini topladı, yaşlılarımızın memnuniyeti ve duaları bizleri mutlu ediyor, projemiz kapsamında ayrıca Erkeklere yönelik Yaşlı Yaşam Evi kurularak, bakıma muhtaç yaşlılarımıza hizmet verilmeye başlandı. Projemizin hayata geçmesine katkı sağlayan AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Sayın Belma Satır’a, AK Parti Erzurum Milletvekilimiz Sayın Zehra Taşkesenlioğlu Ban’a, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Sayın Orhan Koç’a Genel Müdür Yardımcısı Sayın Önal İnal Tekin’e, Darülaceze Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fatih Saraçoğlu’na, Darülaceze Vakfı Başkanlığı Başkanı Sayın Hamza Cebeci, Darülaceze Vakfı Müdürü Sayın Sayra Şenses’e ve proje ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Projeden hizmet alan yaşlılar ise ASH İl Müdürlüğü ve Darülaceze Vakfına teşekkür ederek, projeyle hayata tutunduklarını ifade ettiler.

Proje sözleşmesinin ASH İl Müdürü İlbaş tarafından imzalanmasının ardından proje ekibi, saha çalışmalarına başladı.

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