Yaşar: “Allah o günü bir daha bizlere göstermesin”

Yavi şehitlerini anma programına katılan Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar; burada yaptığı konuşmasında, 29 yıl önce yaşanan katliama şahit olduğunu belirterek o günlerin bir daha yaşanmaması temennisinde bulundu.

Başkan Yaşar, “Bugün sadece size Çat Belediye Başkanı olarak değil, O gün 29 yıl önce 25 Ekim 1993 teki vahim olaya İlk şahit olan bir çatlı kardeşiniz olarak konuşuyorum, Yavi de yaşayan hemşerilerimiz haricinde hastaneye, sağlık ocağına gelip olaya bire bir ilk şahidiyim.

Allah o günü bir daha bizlere göstermesin. O gün yaralılarımızın içerisinde yaşlı bir amcamızın yakama yapışıp oğlum Çat’ta gencimiz kalmadı dediğini çok iyi hatırlıyorum” dedi.

Çat Belediye Başkanı Yaşar, şehitlere Allah’tan rahmet, gazilere sağlıklı ömür diledi.