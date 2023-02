Yardım için seferber oldular

On ilde büyük hasara neden olarak Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrası, Erzurumlular yardım için seferber oldu. Erzurum Kızılay Derviş Hopikoğlu Anaokulu Müdürü Eda Saygı öncülüğünde düzenlenen yardım kampanyasına veliler ve öğretmenler katıldı.

Saygı: Yaşam malzemelerine odaklandık

Depremin ilk anından beri bölgeye çok sayıda iş makinası, teknik personel ve insani yardım malzemesinin gönderildiğini belirten Erzurum Kızılay Derviş Hopikoğlu Anaokulu Müdürü Eda Saygı, kurtarma odaklı yapılan yardımlar yanısıra yaşam malzemelerine de ihtiyaç olduğunu belirterek, “Biz de Evliya Çelebi İlköğretim Okulu öğretmenleri ve velilerimizle birlikte acil ihtiyaç malzemelerini bir araya getirmeye odaklandık. Bu kapsamda deprem bölgesindeki çocuklarımız için giysi, bebek bezi, mama, battaniye, yorgan ve ısıtıcı gibi yaşam malzemelerini toplamaya başladık. Velilerimiz yardım çağrımıza inanılmaz bir güçlü destek verdiler. İki günden beri canla başla depremzedeler için yardıma koşan velilerimiz ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Topladığımız yardımları AFAD koordinasyonunda bölgeye yönlendirilen araçlara ulaştırıyoruz. Gönlümden geçen şu, devletimiz yapacağı deprem konutlarının finansı için maaşlarımızdan kesinti yapsın. Ben şahsen 10 bin liralık bir kesinti yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum.” dedi.

Özcan: Utanıyorum

Yardım kampanyasına öncülük eden isimlerden Evliya Çelebi İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Hacer Özcan, yaşanan felaketin acısını en derin şekilde hissettiklerini belirterek, “Bölgeden gelen görüntülere bakarken kendimden utanıyorum. Giydiğim çoraptan yediğim lokmaya kadar her şeyden utanıyorum. Binlerce vatandaşımız enkaz altındayken hiçbir şey yapamıyor olmanın acısıyla eziliyorum. Velilerimiz evlerinde ne varsa taşıyor. Marketlerden satın alınan bebek bezlerinden, yıkanıp getirilen battaniyelere kadar çok sayıda yardım malzemesi deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıkıyor. Ülke olarak büyük bir acı yaşamakla birlikte çok büyük bir dayanışma da gösteriyoruz. Umarım olabildiğince çok sayıda vatandaşımız enkaz altından kurtarılır. Çıkarılan her can bizim için teselli ve yarınlar için bir umuttur diye düşünüyorum.” diye konuştu.

Durular: Bugün Bir Olma Günüdür

AFAD’ın açıkladığı ihtiyaç listesine göre paket hazırlamaya özen gösterdiklerini belirten öğrenci velilerinden Canan Durular, “Acil ihtiyaç listesinde belirtilen bazı yaşam malzemeleri evlerimizde mevcuttu. Bir kısmını da temin yoluna gittik. Çok sayıda veli yardım çağrımıza olumlu yanıt verdi. Tüm Türkiye’de olduğu Erzurum’da da kalpler depremzedeler için atıyor. Büyük bir felaket yaşıyoruz, bu noktada devletimizin yanında durmalı, birlik olmalıyız. Öğretmenlerimize bize öncü oldukları için velilerimize de büyük destekleri için şükranlarımı bildirmek istiyorum.” diye konuştu.