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Yapmış olduğu eserlerle yıl sonu sergisine renk kattı

Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Ecem Kurt, yıl sonu sergisine yapmış olduğu 6 eserle dikkat çekti.

ERZURUM 16.06.2022, 16:03
Yapmış olduğu eserlerle yıl sonu sergisine renk kattı

Oltu Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencilerinden Zeynep Ecem Kurt, yıl sonu sergisine yapmış olduğu 6 eserle dikkat çekti.

Öğrencilerin yıl boyunca yapmış oldukları resim ve el becerilerinden oluşan sergiye 6 eseriyle katılan 7 / A sınıfı öğrencisi Zeynep Ecem Kurt başarılı çalışmalarından dolayı sergiyi gezenler ve okul öğretmenlerinden takdir aldı.

El becerisinin iyi olduğu kadar derslerinde de çok başarılı olan Zeynep Ecem Kurt, ders ortalaması notunun 93 olduğunu söyledi. Zeynep Ecem Kurt, “Başarılı olmamda en önemli etken okul öğretmenlerim benimle ve arkadaşlarımla çok iyi ilgileniyorlar dersleri güzel anlatıyorlar onların sayesinde başarılı oluyorum. Okul Müdürümüz Osman Yeşilyurt ve Öğretmenlerime çok teşekkür ederim” dedi.

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