Yalçınkaya: “Tavuk çiftlikleri yerleşim yerlerinin dışında olması gerekir”

Erzurum Yakutiye İlçesine bağlı Dumlu mahallesinde insanların yaşadıkları evlerin arasında faaliyet gösteren tavuk çiftliğine çevreye yaydığı kötü koku ve atıkları yüzünden Dumlu halkı tepki gösteriyor.

Dumlu Mahalle Muhtarı Halil Yalçınkaya konu hakkında yaptığı açıklama da, “Yerleşim yerleri dışında yer alması gereken tavuk çiftliğine mahallenin göbeğinde nasıl ruhsat verilir. Yaklaşık 3000 - 4000 adet tavuk yetiştiriciliği yapılan çiftliğin çevresine yaşayan mahalle halkı gerek kokusundan gerekse çevreye verdiği rahatsızlıktan dolayı bu çiftliğin bir an önce yerleşim yeri dışına çıkarılması gerekiyor. Yasal Mevzuat gereğince, atık ve koku sorunu sebebiyle, tavukçuluk işletmelerinin, yerleşim yerine, en az 500 metre, ormana ise 150 metre uzaklıkta kurulması gerekiyor, kuralına rağmen, yaklaşık 3 bin kişinin yaşadığı Dumlu Mahallesinde evlerin arasında faaliyet gösteren bu tavuk çiftliğinin acilen yerleşim yeri dışına çıkarılması için İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerin harekete geçmesi bekliyoruz. Mahalle halkı olarak CİMER’e şikayetlerde de bulunuldu ” dedi.