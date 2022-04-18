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Yakutiye’de sıfır atık dönemi

Yakutiye Belediyesi’nin almış olduğu Sıfır Atık Belgesi’nin takdimi için Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faruk Çelik’in hazır bulunduğu törende Sıfır Atık Belgesi İl Müdürü Faruk Çelik tarafından Başkan Mahmut Uçar’a teslim edildi.

ERZURUM 18.04.2022, 12:54
Yakutiye’de sıfır atık dönemi

Yakutiye Belediyesi’nin almış olduğu Sıfır Atık Belgesi’nin takdimi için Erzurum Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nde tören düzenlendi. Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Faruk Çelik’in hazır bulunduğu törende Sıfır Atık Belgesi İl Müdürü Faruk Çelik tarafından Başkan Mahmut Uçar’a teslim edildi.

Tüm dünyada büyük bir sorun haline gelen ve çevre sağlığını ciddi bir şekilde tehdit eden atıkların, doğru bir şekilde bertaraf edilmesi ve geri dönüşüme kazandırılması önem arz ettiğine vurgu yapan Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği İl Müdürü İl Müdürü Faruk Çelik, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Ülkemizde bu bağlamda ki çalışmaların bir program dahilinde yürütülmesi amacıyla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından Sıfır Atık Projesi hazırlanmış ve 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı külliyesinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı ile Ülkemizin vizyon projesi olarak uygulamaya konulmuştur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülmektedir. Genel olarak Sıfır Atık; kaynakların daha verimli kullanılmasını, ihtiyaç kadar tüketilmesini, oluşan atığın miktarının azaltılmasını, etkin toplama sisteminin kurulmasını ve atıkların geri dönüşüme kazandırılmasını kapsayan bir sürecin bütününü tanımlar. 2014 yılında yaklaşık % 11 civarında olan geri dönüşüm oranın bu projeyle 2023 yılında % 35 oranına yükseltilmesi amaçlanmıştır.”

Doğu Anadolu’da Sıfır Atık Belgesi Alan Tek Belediye Yakutiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yapılan programa göre Sıfır Atık Projesi’nin 2023 yılına kadar aşamalı olarak Tüm Türkiye’de hayata geçirilmesi planlandığını da belirten İl Müdürü Çelik sözlerini şöyle sürdürdü; “Projenin halka ulaşmasında ve uygulanmasında olmazsa olmaz bir konumda bulunan Belediyelerimize önemli görevler düşmektedir. Sıfır Atık Yönetmeliği gereğince ülkemizde bulunan toplam 1361 İl, İlçe ve Belde Belediyesinin kendi sorumluluk sınırlarında Sıfır Atık yönetim sistemlerini kurarak Sıfır Atık Belgesi’ni almaları yükümlü kılınmıştır. Bir belediyenin bu belgeyi alabilmesi için Sıfır Atık Yönetim Planı hazırlayarak bu plan çerçevesinde; Atık Getirme Merkezi kurmaları, Konutlar için En az İkili Toplama sistemi oluşturmaları, Atık İlaçların ayrı toplanmasını sağlamaları, Kayıt ve Raporlama yapmaları, Eğitim ve Farkındalık çalışmaları yapmaları gibi toplam 18 şartı yerine getirmeleri gerekmektedir. Yakutiye Belediyesi Sıfır Atıkla ilgili belirlenmiş olan tüm şartları yerine getirerek, Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde 14 Nisan 2022 tarihinde Sıfır Atık Belgesini almıştır.

Türkiye genelinde 1361 belediyeden bugün itibarı ile toplam 71 belediye gerekli şartları yerine getirerek bu belgeyi alabilmiştir. Belgeyi alanların çoğunlukla batıdaki belediyeler olduğu görülürken Ankara’nın doğusunda yalnızca 9 belediye bu belgenin sahibi olmuştur. Yakutiye Belediyesi Doğu Anadolu Bölgesinde bu belgenin sahibi ilk belediye olurken hali hazırda bölgenin Sıfır Atık belgesine sahip tek belediyesidir. Bu yönde Belediye sorumluluk alanı dahilinde Sıfır Atık Sistemini kurarak Sıfır Atık Belgesini almaya hak kazanan Yakutiye Belediyesi’ni yürekten kutluyorum. İlimizde ve bölgemizde bu belgeyi almaya hak kazanan ilk Belediye olması hasebiyle diğer mahalli idarelere örnek teşkil etmesi bakımından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sistemin kurulmasında kararlı duruşu ve gayretlerinden dolayı Yakutiye Belediye Başkanımız Sayın Dr Mahmut Uçar’a ve onun nezdinde tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum”

Yakutiye’mize hayırlı olsun

Törende bir konuşma yapan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ise, “Yakutiye Belediyesi olarak bizler bu konuda üzerimize düşen sorumluluğun bilinci ile çalışmalarımıza başlayıp Bakanlığımızın Sıfır Atıkla ilgili belirlemiş olduğu tüm şartları yerine getirerek Doğu Anadolu Bölgesinde Sıfır Atık belgesini alan ilk belediye olduk. Hali hazırda bölgemizde bu belgeye sahip tek belediye olarak gerekli donanım ve alt yapı çalışmalarımızı tamamlamanın ve hemşehrilerimizin hizmetine sunmanın mutluluğu içerisindeyiz.” dedi.

Herkesi “Sıfır Atık Gönüllüsü” olmaya davet ediyorum”

Yakutiye Belediyesi’nin sıfır atık belgesi almasında emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Uçar, “şimdi tüm hemşehrilerimizi evlerinde ve iş yerlerinde oluşan atıklarını sınıfına göre ayrı ayrı biriktirip atık merkezlerimizin ilgili bölümlerine atarak bir Sıfır Atık Gönüllüsü olmaya davet ediyoruz. Haydi gelin hep birlikte gelecek nesillerimize daha temiz, daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için Sıfır Atık diyelim. Yakutiye Belediyesi olarak eğitim ve farkındalık çalışmaları ile Türkiye’nin en büyük çevre hareketi olan ve Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın kıymetli eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık Projesine hizmete devam edeceğiz. Emeği geçen ” şeklinde konuştu

Yakutcan ve Mırmır Farkındalık Oluşturacak!

Uçar ayrıca, Yakutcan ve kedisi Mırmır isimli çevreci maskotların Yakutiye Belediyesi’nce yapılacak olan farkındalık çalışmalarında kullanılacağını belirterek bu maskotlarla sıfır atıkla ilgili eğitim ve farkındalık çalışmalarında gençlerin ve özellikle çocukların dikkatini çekmeyi hedeflediklerini belirtti.

Bilindiği üzere geçen yıl Ankara’da düzenlenen sıfır Atık proje yarışmasında Yakutiye Belediyesi ödüle layık görülmüştü.

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