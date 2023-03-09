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Yakutiye’de ramazan hazırlıkları başladı

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Yakutiye’de ramazan hazırlıkları başladı

Yakutiye Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki cami ve mescitlerin halılarının yıkanması, genel temizlik ve ilaçlama işlemlerine başladı.

ERZURUM 09.03.2023, 14:24
Yakutiye’de ramazan hazırlıkları başladı

Yakutiye Belediyesi yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle ilçedeki cami ve mescitlerin halılarının yıkanması, genel temizlik ve ilaçlama işlemlerine başladı.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, Yakutiye Belediyesi’nce ilçedeki camii, mescit ve kuran kursları temizlenmeye başladı.

Yakutiye İlçesinde bulunan cami ve mescitlerin, ramazan ayında oluşacak yoğunluğu da dikkate alarak temizlenmeye başladıklarına dikkat çeken Başkan Mahmut Uçar, ramazan ayıyla birlikte camilerin her zamankinden daha yoğun olarak kullanılacağı için, camii ve mescitlerdeki temizlik ve hijyen kurallarının çok önemli olduğunu kaydetti.

Yakutiye ilçesindeki bütün camii ve mescitlerin halılarının yıkanıp genel temizliklerinin ve ilaçlama işlemlerinin yapıldığına dikkat çeken Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, "Sabırsızlıkla rahmet ve bereket ayı Ramazan-ı Şerifi bekliyoruz. Yaklaşan ramazan ayının ülkemize ve milletimize ve tüm insanlığa hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

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