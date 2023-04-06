Yakutiye Belediyesi’nin konteyner mahallesi büyük beğeni kazandı

Yakutiye Belediyesi’nin depremzedeler için Hatay’ın Antakya ilçesinde yaptığı Konteyner Mahalle tamamlanarak, bölgedeki ailelere teslim edilmeye başlandı.

6 Şubat’ta Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 11 ili etkileyen depremler sonrası yaralar sarılmaya devam ediyor. Yakutiye Belediyesi de bu süreçte yardım ve desteklerini aralıksız olarak sürdürdü. Hatay’da yaklaşık 40 gün önce yapımına başlanan Yakutiye Konteyner Mahallesi bugün tamamlandı. Yakutiye Konteyner Mahallesinin zemin dolgu, tesfiye, kanalizasyon, içme suyu, elektrik şebekesi gibi altyapı çalışmaları ve konteynerlerin tüm yapım aşamaları Yakutiye Belediye personeli tarafından gerçekleştirildi. Yakutiye Konteyner Mahallesi içerisinde 120 konteyner ev, aşevi, kreş, sağlık kabini, çamaşırhane, mescit, çocuk oyun parkı ve spor aletleri gibi sosyal donatı alanları bulunuyor. Her bir konteyner oturma odası, duş, lavabo, wc, mutfak bölümlerinden oluşuyor. Konteynerler, içerisine Yakutiye Belediyesi tarafından ranza, kanepe, halı, perde, askılık, elektrikli Isıtıcı, şofben, buzdolabı, televizyon, set üstü ocak, mutfak aletleri gibi malzemeler konulmuş bir şekilde depremzede ailelere teslim ediliyor.

Uçar, Antakya’da Konteyner Mahalleye yerleşen depremzede aileler ve çocuklarıyla sohbet etti. Yakutiye Belediyesi’nce bölgede devam eden çalışmaları incelemek için Hatay’a giden Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, konteyner mahallesindeki depremzede aileler ve onların çocuklarıyla sohbet etti. Yakutiye Belediyesi personellerini de çalışmalarından dolayı tebrik eden Başkan Uçar, önümüzdeki günlerde konteyner mahalleye ailelerin yerleşme süreci tamamlanınca resmi açılışını yapacaklarını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Başkan Mahmut Uçar, sosyal medya hesaplarından şu açıklamayı yaptı:

“Yakutiye Belediyesi olarak depremzede kardeşlerimiz için Hatay’da 40 gün önce yapımına başladığımız Konteyner Mahallesi’ni tamamlayarak bugün itibarıyla depremzede ailelerimizi yerleştirmeye başladık. Birkaç gün içerisinde resmi açılışını yapacağımız Konteyner Mahallemizin alt yapı, üst yapı, konteyner yapıları, sosyal donatıları ve çevre düzenlemesinin tamamı belediyemiz personeli tarafından yapılmış olup, konteynerlerin iç donatıları, mefruşatı, ev ve mutfak malzemeleri de Belediyemizce eksiksiz konularak oturuma hazır hale getirilmiştir. Kardeşlerimize hayırlı olsun. Devletimiz var olsun.”