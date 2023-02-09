Yakutiye Belediyesi’nden depremzedelere yardım eli

Türkiye’yi yasa boğan ve on ilde meydana gelen deprem sonrası, Türkiye’nin dört bir yanından depremzedelere yapılan yardımlara bir destek de Yakutiye Belediyesi’nden geldi.

Yaraları sarma ve kenetlenme vakti diyerek Belediyenin kendi imkanlarıyla 7 tır dolusu yaşam ve gıda maddesini bölgeye gönderdiklerine vurgu yapan Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar; “Ülkemizde yaşanan böylesine acı bir depremde, bizlerin yardımına ihtiyaç duyan kardeşlerimize el uzatmak en asli görevimizdir” dedi. Depremin ilk anından beri bölgeye çok sayıda iş makinası, teknik personel ve insani yardım malzemesi gönderdiklerini kaydeden Uçar, ayrıca akaryakıt desteği de sağlamak için tankerle motorin gönderdiklerini belirtti.

Yakutiye Kaymakamı Murat Öztürk ile birlikte Belediye’nin şantiye alanından yola çıkan tırları uğurlayan Başkan Mahmut Uçar, Yakutiye Kaymakamlığı, AFAD ve Yakutiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’yla iş birliği içerisinde hareket ettiklerini ve her an depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için hazır olduklarını kaydetti.

Ekipleriyle birlikte kendisinin de deprem bölgesine gittiğini sözlerine ekleyen Başkan Uçar, depremin ilk başladığı andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, devletin bütün birimlerinin depremzedelerin yanında yer aldığının ve her türlü ihtiyaçlarının giderildiğinin önemine vurgu yaparak, “ Depremde hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralı kardeşlerimize de acil şifalar diliyorum” dedi.