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Yakutiye Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Yakutiye Belediyesi ekipleri asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını kış gelmeden bitirerek, yaz sezonu başında planladığı hizmetleri tamamlamak için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

ERZURUM 23.09.2021, 09:38
Yakutiye Belediyesi ekipleri çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Yakutiye Belediyesi ekipleri asfalt ve çevre düzenleme çalışmalarını kış gelmeden bitirerek, yaz sezonu başında planladığı hizmetleri tamamlamak için aralıksız çalışmaya devam ediyor.

Yakutiye ilçesine bağlı 36 köy ve 8 merkez mahallede asfalt, karo, ağaçlandırma, peyzaj, çevre düzenleme, park ve peyzaj düzenleme, halı saha, çocuk oyun grubu kurulumu ve metruk bina yıkımlarını hız kesmeden devam ettiren ekipler, yaz dönemi bitmeden program dahilinde planladığı çalışmaları tamamlamak istiyor.

“Yakutiye’nin her köşesine hizmet götürüyoruz”

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Yakutiye’nin her köşesinde hizmet ettiklerine vurgu yaparak, yaz başında planladıkları projeleri aksatmadan sürdürdüklerini ve kışa girmeden tüm çalışma programının planlandığı şekliyle tamamlanacağını söyledi. Temizlik hizmetleri ve korona virüsle mücadele kapsamında da önemli hizmetler gerçekleştirdiklerini ve tedbirleri aksatmadan devam ettirdiklerini söyleyen Başkan Uçar, “Yüz yüze eğitimin başladığı yeni dönemde, bireyler olarak hepimize önemli görevler düşüyor. Korona virüsle mücadelede tedbirleri aksatmadan temizlik-maske-mesafe kurallarını uygulamak hepimizin birinci önceliği olmalıdır” dedi.

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