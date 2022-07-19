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Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan İHA’ya ziyaret

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret etti.

ERZURUM 19.07.2022, 09:52
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar’dan İHA’ya ziyaret

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez’i ziyaret etti.

Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, İhlas Haber Ajansı Erzurum Bölge Müdürü Ayhan Türkez ile gündeme dair görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Uçar, ziyarette İhlas Haber Ajansının çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirtti.

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