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Yakutiye Belediye Başkanı Uçar gönüllere girmeye devam ediyor

Özellikle yaz aylarında makamında hiç oturmayan her fırsatta Yakutiye’nin ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, gelen talep ve beklentileri de değerlendiriyor.

ERZURUM 13.06.2021, 15:54
Yakutiye Belediye Başkanı Uçar gönüllere girmeye devam ediyor

Özellikle yaz aylarında makamında hiç oturmayan her fırsatta Yakutiye’nin ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, gelen talep ve beklentileri de değerlendiriyor.

Yakutiye Belediyesi’nce yapımı devam eden çalışmaları incelemek üzere Çayırtepe Köyüne giderken yolda gördüğü çoban ve kardeşiyle sohbet eden Başkan Uçar, yayınladığı videoyla binlerce takipçisinin beğenisini kazandı.

Çayırtepe köyünde incelemelerde bulunmak üzere giderken yolda rastladığı genç çoban ve kardeşini görünce aracını durdurarak inen Başkan Mahmut Uçar, onlarla derin bir sohbete koyuldu ve iki kardeşe hediyeler verdi. Uçar, her köylü çocuğu gibi kendisinin de çocukluk yıllarında yaşadığı köyde koyun ve kuzu otlattığını ve bu olaydan çok mutlu olduğunu söyledi.

Başkan Uçar, sohbet ettiği çoban ve kardeşiyle yaptığı sohbetini “Çayırtepe Köyü’ne giderken yol güzergahımızda çobanlık yapan kardeşlerimizi görünce hemen durup ayaküstü koyu bir sohbete koyulduk. Küçük kızımız kuzuları otlatmaktan çok mutlu olduğunu ifade etti. Biz de onları tanımaktan mutlu olduk. Rabbim bahtlarını açık etsin” ifadeleriyle paylaştı.
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