Yakutiye Anadolu Lisesi’nde ‘Kariyer günleri” etkinliği

Erzurum Yakutiye Anadolu Lisesi’nde düzenlenen kariyer günleri etkinliği ile sahasında önemli isimler öğrencilerle buluşturuluyor.

Erzurum Yakutiye Anadolu Lisesi Müdürü Kemal Balcı, Kariyer Günleri etkinliğinde Aile Hekimi Dr Özcan Bilge ve Av. Uzman Arabuluculu Bilge Mutlu Bilge’yi misafir etti.

Okulun konferans salonundaki söyleşide katılımcılar öğrencilere eğitim süreçleri, hedef belirleme, çalışma yöntemleri ve mesleklerinin inceliklerine dair bilgi ve tecrübelerini aktardılar.

Gençlerle yapılan söyleşide; yıllardır okullarda geleceğin teminatı çocuklarımız ve gençlerle bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini aktaran Bilge çifti her konferansta daha güçlü ve umutlu olmaya söz veren öğrencilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdiler.

Öğrencilerin sorularını cevaplayan Dr. Özcan Bilge ve eşi Avukat-Uzman Arabulucu Bilge Mutlu Bilge’ ye günün anlam ve önemine binaen teşekkür mahiyetinde, Okul müdürü Kemal Balcı tarafından plaket takdim edildi.