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Yaban keçisi objektife poz verdi
YABAN KEÇİSİ YOL KENARINDA İNCİR YERKEN OBJEKTİFLERE ADETA POZ VERDİ.
ERZURUM 28.08.2020, 10:06 28.08.2020, 10:48
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Yaban keçisi yol kenarında incir yerken objektiflere adeta poz verdi.
Erzurum’un Olur ilçesi Ormanağzı köyü Ağ Gedik mevkiinde yaban keçisi yol kenarındaki inciri yerken görüntülendi. Yaban keçisi kendisinin resminin çekildiğini fark edince adeta objektife poz verdi.
Ormanağzı mahallesi sakinleri yaban keçilerine gözleri gibi bakarken, kaçak avlanmalara asla izin vermiyorlar. Mahalle sakinlerinin her biri milli parklar görevlileri gibi yaban keçilerini koruyorlar. Yaban keçileri de çok rahatlıkla mahalledeki ev yakınlarına kadar gelebiliyorlar.
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