W-CAN 2021 kongresi Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi

Atatürk Üniversitesi, Nanobilim ve Nanomühendislik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Nanobilim ve Nanomühendislik Anabilim Dalı ortaklığında 24-26 Kasım 2021 tarihleri arasında Dünya Uygulamalı Nanoteknoloji Kongresinin (World Congress on Applied Nanotechnology W-CAN2021) ilki online (çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Kongre Eşbaşkanı ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan’ın, kongre başkanlığını ise Nanobilim ve Nanomuhendislik Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hayrunnisa Nadaroğlu’nun yaptığı programa çok sayıda akademisyen ve davetli katıldı. 22 oturum şeklinde 28 davetli konuşmacı ile yapılan, toplam 107 adet bildirinin sunulduğu kongrede “Nanobilim ve Nanoteknoloji” konusundaki son gelişmeleri içeren birçok sunum yapılarak bilgi alışverişi eşliğinde sözlü ve poster sunumları gerçekleştirildi.

W-CAN2021, National University of Malaysia’dan 2019 ve 2020 yılında en fazla Web of Science makale atıfı alan bilim insanı Prof. Dr. Kamaruzzaman Sopian’ ın “Prospects of Nanofluid Utilization in Solar Energy Technologies” başlıklı sunumu ile başladı.

Kongrede 108 Bildiri Sunuldu

W-CAN2021 Sempozyumu, 12 farklı başlık altında, özgün konular ve konuklar eşliğinde gerçekleşti. Üç gün süren kongrenin 22 oturumunda 2 Plenary, 26 Keynote, 69 sözlü sunum, 8 kısa sözlü sunum ve 3 poster olmak üzere (51 yurt içi - 56 yurt dışı) 108 bildiri sunuldu.

Çevrimiçi gerçekleştirilen kongrenin Başkanı Prof. Dr. Nadaroğlu: “Nanobilim, birçok alanda büyük ilgi gören ve hızla büyüyen multidisipliner bilimsel bir alan olduğundan, bilim insanları muazzam miktarda araştırma ve geliştirme yürütmektedir. Uluslararası araştırmacı ve teknoloji uzmanlarına sonuçlarını iletebilecekleri önemli bir platform sağlayan ilk W-CAN kongresini başarıyla gerçekleştirmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi

Kongrenin gerçekleşmesinde ve bilimsel programların oluşmasındaki katkılarından dolayı başta kongrenin Onursal Başkanı Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür eden Prof. Dr. Nadaroğlu, Rektör Yardımcısı ve Kongre Eşbaşkanı Prof. Dr. Ayşe Bayrakçeken Yurtcan ile kongrenin tüm eşbaşkanlarına, düzenleme kuruluna, bilim kuruluna, teknik kurula ve kongre sekreteryasına özverili çalışma ve değerli katkılarından dolayı içtenlikle teşekkür etti.

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde gerçekleşen W-CAN-2021 Kongresi, ilerleyen yıllarda düzenlenecek olan W-CAN kongrelerinde bilimsel etkinliğin devam etmesi dileklerinin sunulduğu ve çok sayıda katılımcının yer aldığı kapanış programıyla sona erdi.